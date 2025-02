Kingdom Come Deliverance 2: Exodus (Samuels Mutter retten)

In der 21. Hauptquest „Exodus“ von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr die Juden von Kuttenberg vor Sigismunds Angriff beschützen. Dabei erwarten euch viele Kämpfe in den Gassen der Stadt. Wie ihr alle Herausforderungen dieser Mission übersteht, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Steige auf einen Wagen nach Kuttenerg

Nach dem Gespräch zu Beginn steigt ihr hinten auf den Wagen. Hier könnt ihr optionale Gespräche mit Samuel, Liechtenstein und Kubyenka führen. Nach einer Weile wechselt das Spiel automatisch zur Schnellreise und ihr kommt wenig später nördlich vor den Stadtmauern von Kuttenberg an.

Erreiche die Stadt

Folgt Samuel und dem Rabbi durch den unterirdischen Geheimgang in die Stadt hinein. Nach einer Weile splittet sich der Weg in zwei Richtungen auf, wo ihr warten müsst, bis alle sich an diesem Punkt versammelt haben.

Bug-Hinweis: Es kann in dieser Passage zu Wegfindungsproblemen der KI kommen. Sollten Samuel und der Rabbi auch nach mehreren Minuten nicht zur Kreuzung kommen, solltet ihr den letzten Auto-Spielstand laden.

Folgt dann weiter Liechtenstein bis zum Keller der Schenke König Salomons.

Durchsuche die Schenke

Am besten zieht ihr euch jetzt Diebeskleidung an, damit ihr nicht so viele Geräusche verursacht. Lauft nach oben in die Schenke und achtet auf den Mörder rechts in der Küche. Ihr könnt ihn heimlich von hinten erledigen. Lauft dann weiter die Treppen hinauf.

Schaltet den Mörder in der Küche heimlich aus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In einem Zimmer neben der Treppe könnt ihr Beute finden. Auf dem Tisch liegt das Fertigkeitenbuch „Meisterstudien II“ (Lehrt euch Wissenschaft ab Stufe 10). In der Kiste im Raum findet ihr 200 Groschen, eine Goldmarke des Doppelgängers, eine Silbermarke des Doppelgängers und die Würfel „Vorteilhafter Würfel“ sowie „Würfel des Mathematikers“. Retterschnaps zum Speichern liegt ebenfalls in der Kiste.

Achtung: Bevor ihr weiter nach oben auf den Dachboden geht, zieht euch schwere Rüstung an und macht die Waffen bereit.

Hier fleddern drei Banditen Leichen. Tötet und lootet sie, denn sie haben gute Waffen in Gold-Qualität dabei. Unter anderem ein militärisches Schwert, eine alte Schlachtfeld-Armbrust, ein Duellierlangschwert und eine Reiteraxt. Vor allem die Armbrust und ein paar Bolzen könnt ihr im nächsten Abschnitt gut gebrauchen.

Zwei Banditen befinden sich auf dem Dachboden und ein weiterer im Gang dahinter. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Warte vor der Schenke auf Samuel

Geht jetzt durch die Tür im Erdgeschoss nach draußen, wo ihr auf Samuel und Liechtenstein trefft. Erschöpft alle Dialoge und folgt Samuel dann ein paar Meter durch die Stadt.

Gehe zu Samuels Mutter

Sobald sich Samuel hinhockt, geht links vor ihm in die Seitengasse und ins Haus links hinein. Im Zimmer auf der linken Seite trefft ihr auf Samuels Mutter Sara. Erschöpft alle Dialoge mit ihr und folgt ihr dann nach draußen.

Betretet das Haus mit Samuels Mutter Sara über die Tür in der Seitengasse. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Rüstet eine Fernkampfwaffe und Munition aus, bevor ihr weitergeht.

Töte die Schützen auf den Wällen

Draußen werden zwei Schützen von den Wällen auf euch schießen. Ihr könnt jetzt die Armbrust von der Schenke benutzen und die Schützen abschießen. Anschließend geht es weiter hinter Sara hinterher.

Entkomme durch die Hinterhöfe

Auf dem Weg durch die Hinterhöfe könnt ihr optional ein paar Mörder in einem der Höfe töten, die gerade ein paar Juden attackieren. Folgt dann Sara, bis sie vor einem Hauseingang stehen bleibt.

Kämpfe dir deinen Weg durch das Haus frei

Im Haus besiegt ihr zwei Mörder, die gerade mit Samuel kämpfen. Wichtig: Überprüft jetzt nochmal eure Ausrüstung. Pfeift euch alle Stärkungstränke und sonstigen Boni ein, die ihr habt, um Heinrich zu stärken. Packt euch zudem Heiltränke in den Beutel. Anschließend geht es nach draußen, wo es zu einer längeren Zwischensequenz kommt.

Die Synagoge verteidigen

Ihr müsst nun für ca. 90 Sekunden einen Ansturm an Soldaten in einer engen Gasse abwehren. Zieht euch zu Beginn am besten etwas zurück und lasst dann die Feinde auf euch zu kommen. Nutzt auch Kubyenkas und Samuels Positionen geschickt aus, um eure Flanken zu schützen. Wenn ihr zu nah ins Getümmel geratet, werdet ihr von den Soldaten schnell niedergemetzelt.

Lasst Samuel und Kubyenka möglichst viel der Drecksarbeit machen. (© Screenshot GIGA)

Habt ihr lange genug durchgehalten, startet eine Zwischensequenz und ihr verlasst die Stadt automatisch.

Sprich mit Sara über Martin den Schmied

Geht in die Scheune und erschöpft bei Sara alle Dialoge. So erfahrt ihr mehr über ihre Beziehung zu Martin und wie sie zusammengekommen sind. Anschließend endet die Quest.

