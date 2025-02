Kingdom Come Deliverance 2: Der Drachenhort (Knochen finden)

Drachen in Kuttenberg? In der Nebenquest "Der Drachenhort" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr euch auf die Suche nach Überresten der sagenumwobenen Kreatur machen. Allerdings seid ihr nicht alleine und zwei andere Parteien sind ebenfalls scharf auf die Knochen. Wie ihr die Quest meistert und die beste Belohnung für euch herausholt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Slava, der Abt und Gerhart

Sprecht mit Mönch Slava in Billan. Es gibt Gerüchte über eine sagenumwobene Kreatur in Kuttenberg und ihr sollt zunächst eine Nachricht an den Abt zur kleinen Kirche westlich vor Kuttenberg bringen, um mehr zu erfahren. Der Abt möchte, dass ihr die Knochen eines Drachens bergt und ihm bringt, damit er sie zerstören kann. Beim Abt trefft ihr zudem auf Gerhart, der die Drachenknochen gerne für viele Groschen verscherbeln möchte.

Wenn ihr nach dem Gespräch mit dem Abt noch mit Gerhart redet, verspricht er euch eine Belohnung, wenn ihr die Drachenknochen stattdessen ihm bringt. Geht zunächst auf den Deal ein, ihr könnt später noch entscheiden, wem ihr sie schlussendlich geben wollt.

Anzeige

Leopold, der Alchemist

Kehrt zu Slava zurück und berichtet ihm vom Abt und Gerhart. Anschließend taucht Leopold, der Alchemist mit zwei Leibwächtern auf, die ebenfalls auf der Suche nach den Drachenknochen sind. Ihr könnt sie provozieren und von Slava ablenken. Wenn eure Redekunst-Versuche nicht ausreichen, um sie zu vertreiben, kommt es zu einem Kampf. Anschließend sagt euch Slava, dass ihr mit Vashek im Dorf sprechen sollt, um den Standort der Knochen in Erfahrung zu bringen.

Leopold töten (Optional)

Leopold wurde ebenfalls beauftragt, die Knochen für Gerhart zu besorgen. Es ist möglich, dass ihr Leopold und seinen Leibwächtern nach dem Gespräch mit Slava folgt. Ihr könnt alle drei dann einfach töten, damit euch Leopold nicht mehr in die Quere kommt. Ihr könnt etwas heimlich erst die beiden Leibwächter von hinten ausschalten und dann Leopold von seinem Pferd ziehen oder ihn mit einem Pfeilschuss erledigen.

Anzeige

Ihr könnt Leopold und seine beiden Leibwächter verfolgen und relativ einfach töten, um die erste Konkurrenz zu beseitigen. (© Screenshot GIGA)

Mit Vashek sprechen

Erschöpft bei Vashek alle Dialoge. Ihr könnt ihn überzeugen, einschüchtern oder 200 Groschen geben, damit er euch Hinweise auf die Knochen gibt. Ihr sollt anschließend eure Suche beim Holzfällerlager beginnen, das euch im Westen markiert wird.

Drachenknochen finden

Von hier aus folgt erst einmal weiter dem Weg Richtung Südwesten, bis ihr auf einen Fluss trefft. Der Fluss spaltet sich gen Westen in zwei Arme auf. Folgt dem nördlichen Arm bis ans Ende, dann kommt ihr zu einer Lichtung mit weißen Felsen und rechts davon auf dem Boden liegen die Drachenknochen. Ihr müsst hier mit einer Schaufel graben, damit es weitergeht.

Anzeige

Die Drachenknochen findet ihr am Ende des nördlichen Flussarms. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Interagiert mit diesen Knochen am Boden, um die Ausgrabung zu starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Soldatentrupp töten (Optional)

Wenn ihr zuvor dem südlichen Flussarm folgt (siehe Karte oben), kommt ihr an einer Gruppe von vier Soldaten vorbei, die ebenfalls nach den Drachenknochen suchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie hier töten, dann ist diese Partei im Rennen um die Knochen ebenfalls aus dem Spiel.

Finale bei der Ausgrabung

Sobald ihr nach den Knochen grabt, tauchen in einer Zwischensequenz sowohl Leopold und seine Leibwächter als auch ein Truppenführer mit Soldaten auf, die von Sigismund geschickt wurden. Ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Quest abzuschließen.

Eure Entscheidung an dieser Stelle bestimmt den Ausgang der Quest. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Knochen unter allen aufteilen (Optional)

Hierfür müsst ihr eine sehr schwere Redekunst-Prüfung ("Wir teilen sie unter uns auf.") bestehen. Ihr gebt dann den riesigen Drachenknochen und den sonderbaren Drachenknochen jeweils an eine der Parteien ab und behaltet nur die Drachenklaue für euch. Bringt ihr sie zu Slava, endet die Quest ohne weitere Belohnung. Bringt ihr sie zu Gerhart und lügt ihn erfolgreich an, dass ihr alle habt, könnt ihr 275 Groschen bekommen.

Beide Parteien einschüchtern (Optional)

Über die sehr schwere Einschüchtern-Prüfung ("Ich töte euch lieber allesamt!") könnt ihr euch mit allen anlegen und sie in die Flucht schlagen. Solltet ihr scheitern, gehen die beiden anderen Parteien gemeinsam auf euch los. Das ist natürlich der härteste Kampf, aber ihr könnt auch alle drei Knochen für euch behalten, solltet ihr es schaffen.

Auf keiner Seite kämpfen (Optional)

In diesem Fall startet ein Kampf jeder gegen jeden. Nach kurzer Zeit werden aber alle Beteiligten verletzt und erschöpft vorschlagen, die Knochen zu teilen. Ihr könnt dem zustimmen oder weiter auf einen Kampf beharren. Der Vorteil dieser Option ist, dass ihr die geschwächten Parteien im Nachhinein leichter besiegen und die anderen Drachenteile von ihnen zurückholen könnt, wenn ihr wollt.

Euch zurückziehen (Optional)

Diese Option ("Behaltet die verfluchten Knochen!") gefällt den anderen Parteien gar nicht und sie werden euch gemeinsam angreifen, da sie befürchten, dass ihr sie später hinterrücks überfallen werdet.

Hinweis: Habt ihr zuvor sowohl Leopold als auch den Soldatentrupp bereits erledigt, bevor ihr die Ausgrabung beginnt, habt ihr keine Probleme und könnt alle drei Knochen ohne Zwischenfall einsammeln. Es gibt dann keine entsprechende Zwischensequenz. Wenn ihr nur eine der beiden Parteien zuvor ausgeschaltet habt, taucht die jeweils noch lebende nach eurer Ausgrabung auf. Ihr könnt dann um die Knochen kämpfen, sie hergeben oder sie über Einschüchterung (Leopold) beziehungsweise Dominieren (Soldatentruppe) in die Flucht schlagen. Eine Teilen-Option gibt es hier dann nicht.

Knochen Gerhart oder Slava geben?

Habt ihr alle drei Drachenknochen, könnt ihr sie wahlweise Slava geben oder an Gerhart verkaufen. Gerhart gibt euch für alle drei Knochen 275 Groschen. Slava gibt euch für die Knochen nichts. Ihr könnt Slava auch anlügen und ihm nur einen der drei Knochen geben. Die anderen beiden könnt ihr dann bei Gerhart verkaufen. Ihr könnt ihn dann wiederum anlügen und sagen, dass dies alle sind, dann bekommt ihr auch 275 Groschen. Wenn ihr wollt, könnt ihr beiden NPCs die Knochen auch nach der Übergabe wieder per Taschendiebstahl klauen, falls ihr sie behalten wollt. Sie wiegen nichts, haben aber auch keinen Verkaufswert.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

15 Gaming-Fragen, die ihr nur als wahres Kind der 90er beantworten könnt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.