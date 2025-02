Kingdom Come Deliverance 2: Der Höllenschlund (Taras Mura töten oder nicht?)

In der Nebenquest "Der Höllenschlund" von Kingdom Come Deliverance 2 werdet ihr vom geheimnisvollen Ritter Taras Mura in eine dunkle Mine verschleppt und müsst einen Weg herausfinden. Wie ihr das schafft und die Wahrheit über Taras Mura herausfindet, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Der Höllenschlund" starten

Sprecht mit Vater Marian in Altkutna. Diese Quest kann auch als Zufallsereignis starten, wenn ihr eine Schnellreise durch Altkutna macht. In der stillgelegten Mine soll etwas Seltsames vor sich gehen. Angeblich wurde in der Mine ein Tor zur Hölle geöffnet und allerhand grausame Gerüchte verbreiten sich im Dorf. Marian glaubt allerdings nicht daran und gibt euch den Auftrag, eine Opfergabe für die Dämonen in der Mine vorzubereiten, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Mine betreten

Begebt euch zum markierten Mineneingang im Westen, der euch nach unten führt. Hier startet nun eine Zwischensequenz. Das Gerüst bricht unter Heinrich zusammen und er stürzt hinab. Anschließend werdet ihr von einem mysteriösen Ritter in die Tiefen der Mine verschleppt.

Weg aus der Mine finden

Als ihr zu euch kommt, sind alle eure Habseligkeiten weg. Zudem ist es stockfinster und ihr habt keine Fackel. Eure Aufgabe ist es, aus der Mine zu entkommen, eure Ausrüstung wiederzubeschaffen und wenn möglich, den geheimnisvollen Ritter zu stellen.

Folgt zunächst dem einzigen Weg. Vor euch huscht der Ritter dann links vorbei. Folgt ihm aber noch nicht, sondern geht nach rechts weiter. Hier findet ihr in einer Ecke am Ende die „Aufzeichnungen eines Ritters III“. In der anderen beleuchteten Ecke könnt ihr aus einem Behälter zwei Retterschnäpse looten. Lauft nun weiter dem Ritter nach. Bei der nächsten Wegkreuzung findet ihr links auf dem Fass eine Fackel.

Auf dem Fass links findet ihr eine Fackel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Rüstet sie aus, damit ihr endlich mehr sehen könnt. Rechts in der Sackgasse findet ihr einen weiteren Behälter mit zwei Retterschnäpsen. Im nächsten größeren Bereich findet ihr links auf dem Tisch die „Aufzeichnungen eines Ritters II“ sowie ein Jagdschwert. Rechts könnt ihr neben dem Bett im Korb einen Dietrich looten. Mit diesem könnt ihr die schwer verschlossene Truhe und die kleine Schatulle auf dem Altar knacken.

Vertrag des Ritters finden

In der Truhe findet ihr eine Nagelkeule und einen Ringelblumen-Aufguss. Die Schatulle enthält den „Vertrag des Ritters“ sowie 276 Groschen. Folgt weiter dem Weg bis zu einer Leiter. Oben könnt ihr Ritter Taras Mura sehen, der weiter vor euch wegläuft. Bevor ihr die Leiter hinauf klettert, könnt ihr hinter dieser auf dem Tisch zwei Verbände, einen weiteren Dietrich und eine Holzfälleraxt einsammeln.

Schnappt euch unbedingt den Vertrag des Ritters aus der Schatulle. Ihr müsst ihn für das beste Ende lesen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eure Ausrüstung finden

Klettert nun die Leiter hoch und folgt dem Weg. Der Ritter patrouilliert hier herum. Ihr könnt nach links oder rechts gehen, der ganze Weg ist allerdings ein großer Rundgang, ihr lauft hier also im Kreis. Geht dennoch erst nach links und lasst den Ritter rechts an euch vorbeigehen, sodass er euch noch nicht bemerkt.

Auf dem Weg kommt ihr links an einer Kiste vorbei, auf der die „Aufzeichnungen des Ritters IV“ liegen. Lauft dann weiter den Weg entlang und ihr kommt schließlich zur Kiste mit eurer Ausrüstung. Links daneben findet ihr zudem die „Aufzeichnungen des Ritters I“. Nun könnt ihr entscheiden, wie ihr weiter vorgehen wollt.

Die Kiste mit eurer Ausrüstung findet ihr kurz vor dem Ausgang aus der Mine. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lest den „Vertrag des Ritters“ (Bestes Ende)

Wenn ihr den Vertrag aus der Schatulle gelesen habt, dann kennt ihr die Wahrheit über den Ritter und wie er vom verstorbenen Vater Richard beauftragt wurde, die Mine zu bewachen. Wenn ihr euch ihm nähert, könnt ihr ihn anvisieren und aus dem Vertrag vorlesen.

Dadurch kommt es zu einem Gespräch. Sagt ihm, dass ihr da seid, um ihn abzulösen (ihr könnt auch lügen, es spielt keine Rolle). In einer Zwischensequenz verlasst ihr dann gemeinsam mit ihm die Mine. Draußen bei den Dorfbewohnern könnt ihr dann alles mit dem Vertrag erklären und Taras aus seiner Verpflichtung entlassen. Auf diese Weise bekommt ihr mit 475 Groschen die höchste Belohnung.

Visiert den Ritter an und lest aus dem Vertrag, um ihn zu besänftigen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verlasst die Mine, ohne den Ritter zu stellen (Option 2)

Lauft rechts der Kiste mit eurer Ausrüstung weiter den Weg entlang, um zur Leiter zu gelangen, die euch wieder nach draußen bringt. Draußen startet eine Zwischensequenz und ihr berichtet Marian und den Dorfbewohnern vom Ritter, der in der Mine lebt. In einer weiteren Zwischensequenz klettert der Ritter dann aus der Mine. Anschließend kämpft ihr gemeinsam mit allen Dorfbewohnern gegen den Ritter, um ihn zu töten. Vater Marian belohnt euch anschließend mit 225 Groschen.

Die Dorfbewohner werden mit großer Angst auf Taras Mura reagieren. (© Screenshot GIGA)

Kann man Taras Helm bekommen? Wir haben keine Möglichkeit gefunden, den Helm vom Kopf des Ritters zu entfernen.

Tötet den Ritter Taras Mura (Option 3)

Greift den Ritter an oder sagt ihm im Gespräch, dass ihr nicht da seid, um ihn zu ersetzen. In diesen Fällen kommt es zum Kampf. Habt ihr ihn besiegt, könnt ihr versuchen, ihm den Helm abzunehmen. Dieser klemmt jedoch und lässt sich nicht entfernen. Bis auf den Schlüssel des Ritters, mit dem ihr seine Truhe und Schatulle öffnen könnt, hat er ansonsten keine nennenswerte Beute bei sich. Berichtet Vater Marian, dass der Ritter tot ist und kassiert eure Belohnung in Form von 225 Groschen.

Mit Taras die Dorfbewohner töten (Option 4)

Habt ihr den Vertrag gelesen und seid mit Taras gemeinsam an die Oberfläche zurückgekehrt, könnt ihr auch so tun, als wäre alles eine Falle für Taras und gemeinsam mit ihm die Dorfbewohner töten. In diesem Fall erklärt Taras den Vertrag anschließend für nichtig und geht seines Weges. In diesem Fall erhaltet ihr keine Belohnung. Ihr könnt Taras anschließend aber immer noch töten und looten, wenn ihr wollt.

Wo geht Taras hin? Macht euch nicht die Mühe, Taras nach Ende der Quest zu verfolgen. Er wird nur nach Altkutna gehen, auf ein Pferd steigen und dann aus der Map reiten. Ihr seht ihn im Spielverlauf nicht wieder.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

