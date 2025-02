Kingdom Come Deliverance 2: In Vino Veritas (Wein-Quest lösen & Havel beeindrucken)

In der Nebenquest "In Vino Veritas" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr Kaspar Rudolfs Weinrezeptur verbessern und müsst dafür Schankwirt Havel beeindrucken und ein Klostergeheimnis lüften. Wie ihr die Wein-Quest meistert, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Mit Kaspar Rudolf sprechen

Sprecht nahe dem Brunnen am Westeingang der Stadt Kuttenberg mit Kaspar Rudolf. Dieser hat all sein Geld in ein Weingut gesteckt, doch leider schmeckt sein Wein wie alte Füße. Daher sollt ihr mit dem Besitzer der Schenke, Kaiser Karl, Havel sprechen. Dieser ist ein echter Weinconnoisseur und ihr könnt ihm vielleicht eine verbesserte Rezeptur entlocken.

Optional könnt ihr vorher Kaspars Weinbuch von Adleta Mannlicher besorgen, um euch besser auf das Gespräch mit Pavel vorzubereiten. Da Adleta bisher ein frivoles Leben gelebt hat, ist sie in ihrem Familienhaus eingesperrt und wird stets bewacht. Dies macht es umso schwieriger, an sie heranzukommen.

Kaspars Weinbuch lesen (Optional)

Das Weinbuch könnt ihr auf zwei Arten von Adleta bekommen:

Tagsüber sitzt sie in einem Garten. Am Toreingang steht ihr Bruder Wache. Ihr könnt ihn mit Redekunst-Checks vom Tor weg bekommen (Beeindrucken oder über euren Handwerker-Skill) oder ihr besiegt ihn im Kampf. Adleta könnt ihr dann das Buch abkaufen, sie mit Redekunst überzeugen oder aber ihr flirtet mit ihr. Tragt ihr ein Gedicht vor (Redekunst-Check) oder pflückt fünf Ringelblumen für sie, die hinter ihr auf dem Feld wachsen. Auf einen Kuss oder gar eine Romanze lässt sie sich am heiligten Tag übrigens nicht ein.

Nachts schläft sie im Bett im Haus ihrer Familie beim Waffenschmied. Alle Türen im Haus sind sehr schwer verschlossen. Adleta schläft im oberen Stockwerk im ersten Zimmer rechts nach der Treppe. Per Taschendiebstahl könnt ihr das Buch von ihr klauen. Mit ihr sprechen könnt ihr hier nicht.

Adletas Bruder Hugo könnt ihr relativ einfach vom Garteneingang wegbekommen. (© Screenshot GIGA)

Tipp: Die Variante tagsüber ist wesentlich leichter. Nachdem ihr das Buch habt, könnt ihr es im Inventar öffnen und lesen. Merkt euch hier vor allem die rot markierten Passagen.

Havel beeindrucken

Nun könnt ihr euch zu Havel dem Schenkenbesitzer aufmachen, der euch auf der Karte markiert wird. Trefft zusätzlich folgende Vorbereitungen:

Zieht euch ein Outfit mit hohen Charisma-Werten an.

an. Legt eure Waffen ab.

Startet das Gespräch mit einem möglichst hohen Trinkfestigkeit-Wert. Wir hatten einen Wert von 15 und konnten damit alle Skill-Checks bestehen.

Im Gespräch mit Havel müsst ihr neben den Skill-Checks auch einige Quizfragen beantworten. Die richtigen Antworten lauten wie folgt:

Deutschland Steinberger Da fehlt Ingwer

Ihr müsst nicht immer die richtige Antwort nennen, damit die Konversation erfolgreich verläuft. Solange ihr überwiegend richtig liegt, gelingt das Gespräch. Havel wird euch dann von Lieferungen zum Weingut erzählen, die seltsam riechen. Kehrt zu Kaspar zurück und berichtet ihm vom Gespräch. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihm das Buch von Adleta zurückgeben, damit er einen Teil seiner Schulden begleichen kann.

Als Helfer auf dem Weingut arbeiten (Optional)

Eure nächste Aufgabe ist es, die geheimnisvolle Zutat aus dem Weingut nördlich von Kuttenberg zu holen. Dazu könnt ihr euch optional beim Weingut als Helfer einstellen lassen, damit ihr euch freier dort bewegen könnt. Sprecht mit dem Musterungsoffizier am Eingang, um den Job zu bekommen. Dadurch startet parallel der Auftrag „Unter dem Strohut“.

Sprecht dann mit Jeremias, dem Verwalter des Weinguts. Er weist euch in die Aufgabe ein und zeigt euch zudem euren Schlafplatz.

Setzlinge finden (Optional)

Erledigt zunächst die optionale Aufgabe, fünf Setzlinge von den Weinreben zu stibitzen. Die Setzlinge wachsen auf dem Feld in der südöstlichen Ecke des Weinguts. Der Bereich wird aber von einer sehr schwer verschlossenen Tür blockiert. Ihr könnt Jeremias alle Schlüssel für Türen auf dem Weingut per Taschendiebstahl klauen. Sammelt die Setzlinge ein und geht dann ins Hauptgebäude.

Das Klostergeheimnis lüften

Lauft nördlich durch die Küche und dann nach links unten ans Ende des Weinkellers. Hier müsst ihr eine Truhe öffnen und darin findet ihr die „Schwefeldochte“, welche die geheime Zutat für den Wein darstellen. Anschließend könnt ihr zu Kaspar zurückkehren.

Lauft durch die Küche und in den Weinkeller hinunter. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Wenn ihr noch mehr Loot wollt, könnt ihr ins obere Stockwerk zum Büro von Jeremias gehen. Ihr findet hier unter anderem das Alchemie-Rezept für Wasser der Lethe, die Schmiedeanleitung für den edlen Säbel, 200 Groschen und verschiedene Bücher zum Lesen.

Kaspar belohnt euch für die Lüftung des Geheimnisses mit 150 Groschen und dem Fertigkeitenbuch „Das Leben in der Schenke IV“ (Lehrt Trinkfestigkeit ab Stufe 15). Bringt ihr ihm zusätzlich die Setzlinge, gibt es weitere 425 Groschen obendrauf.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

