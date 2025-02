Kingdom Come Deliverance 2: Von Fröschen und Mäusen ("Waffenstillstand" freischalten)

Der Streit zwischen Tachau und Zelejow findet in der Quest "Von Fröschen und Mäusen" von Kingdom Come Deliverance 2 seinen Höhepunkt. Wie ihr den Streit eskalieren lasst oder aber beide Dörfer versöhnt, um das Achievement "Waffenstillstand" freizuschalten, erfahrt ihr hier.

Start bei Procheck oder Olbram

Die Quest könnt ihr wahlweise bei Prochek in Tachau und/oder Olbram in Zelejow beginnen. Je nachdem, ob ihr zuvor „Mäuse“, „Frösche“ oder beide Quests abgeschlossen habt. Das Treffen zwischen Tachau und Zelejow steht bevor und damit der jährliche Streit, wem denn nun die Weide gehört.

Wichtig: Nach Queststart bekommt ihr den optionalen Schritt, mit Vogt Drossel zu sprechen, damit er beim Streit schlichtet. Macht ihr das nicht, kommt es auf jeden Fall zu einer Klopperei auf der Weide und ihr bekommt auch nicht den verpassbaren Erfolg/Trophäe "Waffenstillstand".

Mit Vogt Drossel sprechen

Bevor ihr zum Treffen geht, sprecht erst mit Vogt Drossel in Troskowitz. Wenn eure Redekunst und euer Wissenschaft-Wert hoch genug sind, könnt ihr ihn überreden, euch in die Chronik von Troskowitz Einsicht zu gewähren. Das ist das Buch auf dem Standpult im Erdgeschoss des Rathauses, wo auch Schreiber Gaibl sitzt. Bei diesem NPC startet auch die Quest "Das Löwenwappen".

Chronik von Troskowitz lesen

Ungeachtet dessen, ob ihr die Erlaubnis vom Vogt erhaltet, könnt ihr in das Buch schauen und bis zur letzten Seite blättern. Hier steht der lateinische Satz „Fecit ordinem in regione ope clavi ferrei.“. Merkt euch diesen Satz und sprecht Schreiber Gaibl im gleichen Raum an. Sagt ihm den Satz, damit er ihn euch übersetzt.

Merkz euch den rot markierten Satz, ihr müsst ihn Schreiber Gaibl sagen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eisennagel auf der Weide finden

Begebt euch dann zum Suchbereich bei der Weide und schaut euch genau in der Mitte den großen Baum an. Im Stamm steckt ein Eisennagel, der die Grenze zwischen Tachauer und Zelejower Weide markiert. Ihr könnt den Eisennagel genau in der Mitte belassen oder ihn optional auch herausziehen. Steckt ihn dann wahlweise in den Baum auf der Tachauer oder Zelejower Seite, um euch für eine der beiden Seiten zu entscheiden.

Der Grenznagel steckt in diesem Baum. Er ist sehr klein und nur schwer auszumachen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Treffen zwischen Prochek und Olbram

Geht dann je nachdem mit Olbram oder Prochek zum Treffen, aber wählt nur diplomatische Antworten, um die Situation zu entschärfen. Ergreift keine Partei, dann wird der Streit ohne Prügelei ausgehen. Das Achievement "Waffenstillstand" wird im Verlauf der Verhandlungen freigeschaltet. Der Vogt dankt euch und gibt euch als Belohnung das Fertigkeitenbuch „Meisterstudien I“, das euch etwas Wissenschaft lehrt.

