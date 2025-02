Kingdom Come Deliverance 2: Post Scriptum (Markold oder Bergarbeitern helfen?)

In der Nebenquest "Post Scriptum" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr einen Brief verfassen und zu Schachtbesitzer Markold bringen. Wie ihr den Brief formuliert und ob ihr Markold oder den Bergleuten helfen sollt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Post Scriptum" starten

Sprecht nach Abschluss der 16. Hauptquest "In die Unterwelt" in der Schenke westlich vor Kuttenberg mit Kvetoslav. Er möchte, dass ihr für ihn einen Brief schreibt. Vorher testet er euch und gibt euch das äußerst versaute „Liebesgedicht von Kvetoslav“, das ihr ihm vorlesen sollt. Eure erste Aufgabe ist es, zum markierten Haus in Kuttenberg zu gehen, um dort den Brief zu verfassen.

Nach "In die Unterwelt" könnt ihr die Quest bei dieser Schenke beginnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Brief verfassen

Beim Haus handelt es sich um dasselbe, das ihr am Ende von „In die Unterwelt“ besucht habt. Im ersten Stock trefft ihr auf die Bergarbeiter Myslibor und Ranyek. Bei eurer Ankunft wollen sie eine Parole von euch hören. Die richtige Antwort lautet: „Gerechtigkeit ist mehr wert als Silber?“.

Aber auch wenn ihr falsch antwortet, ist das nicht weiter schlimm und führt nur zu etwas Rufverlust. Ihr helft ihnen beim Schreiben des Briefes. Solltet ihr eine hohe Wissenschaft-Fertigkeit haben, könnt ihr den vorgegebenen Text von Myslibor verfeinern, aggressiver formulieren oder genauso wiedergeben.

Zudem könnt ihr sie zwischendurch noch mehr über die Hintergründe des Briefes ausfragen. Sie haben sich mit dem Schachtbesitzer Markold von Laun angelegt und ihn bestohlen. Dieser hat dafür einige Freunde der Bergarbeiter gefangen genommen. Der Brief soll die Übergabe des Geldes und der Bergarbeiter festlegen.

Welche Rolle spielt die Formulierung? Da ihr den Brief unterschiedlich formulieren oder gar einfach nur Bildchen zeichnen könnt, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das hat. Bis auf ein paar unterschiedliche Kommentare bei der Abgabe des Briefes an Markold konnten wir allerdings keine Unterschiede feststellen. Wenn ihr nur eine Zeichnung an Markold gebt, wird die Quest gar direkt beendet, solltet ihr einen Redekunst-Check bestehen. Kurzum: Formuliert den Brief, wie ihr wollt.

Welche Formulierung ihr wählt, spielt keine entscheidende Rolle. (© Screenshot GIGA)

Bergarbeiter töten oder nicht?

Da ihr nun Bescheid wisst, wollen euch die Bergarbeiter nach Fertigstellung des Briefes töten. Dies könnt ihr nur verhindern, wenn ihr zwei Redekunst-Checks übersteht. Ansonsten kommt es zum Kampf und ihr müsst sie töten. Wollt ihr euch sowieso auf die Seite von Markold schlagen, könnt ihr sie hier umbringen und so die Quest abkürzen.

Bringt den Brief anschließend nur noch zu Markold, dann bekommt ihr 100 Groschen als Belohnung und die Quest endet ihr. Wenn ihr im Sinne der Bergarbeiter handeln wollt, verschont sie. Da die Abschlussbelohnung der Bergarbeiter besser ist, würden wir Letzteres empfehlen.

Die Bergmänner dem Vogt übergeben (Optional)

Ihr habt die Möglichkeit, den Brief direkt zu Vogt Andreas Plumel im Rathaus zu bringen. Sein Standort wird euch auf der Karte markiert. Allerdings endet dadurch die Quest sofort und ihr bekommt nur 100 Groschen als Belohnung. Dies ist nicht empfehlenswert.

Brief dem Schachtbesitzer überbringen

Das Haus von Markold wird euch im Zentrum markiert. Ihr müsst durch die Tür genau zwischen den zwei Schustereien gehen und dann mit dem Leibwächter rechts sprechen. Er kommt direkt zu euch, weil ihr euch in einer blauen Sperrzone befindet. Er lässt euch nach oben zu Markold.

Markold erpressen (Optional)

Ihr habt die Möglichkeit, die Option „Ich verkaufe einen Brief und mein Schweigen“ auszuwählen. Daraufhin müsst ihr allerdings einen schweren Redekunst-Check bestehen, damit das funktioniert. Gelingt es euch, endet die Quest und er gibt euch Groschen für euer Schweigen.

Hinweis: Bei uns haben wir bei diesem Vorgehen keine Groschen erhalten. Diese Methode ist also eventuell verbuggt. In jedem Fall könnt ihr Markold aber per Taschendiebstahl 300 Groschen stehlen. Macht das am besten, bevor ihr ihn das erste Mal ansprecht.

Ihr könnt Markold per Taschendiebstahl viele Groschen abnehmen, bevor ihr ihn ansprecht. (© Screenshot GIGA)

Bergleuten oder Markold helfen?

Ihr müsst euch nun entscheiden, ob ihr den Plan der Bergleute weiter verfolgt (Option: "Jemand gab mir diesen Brief.") oder die Bergleute verratet und Markold helft (Option: "Ich will dir gegen die Bergleute helfen.").

Bergleuten helfen

Da die Option, den Bergleuten zu helfen, für die besten Belohnungen sorgt, beschreiben wir sie hier zuerst. Übergebt Markold den Brief. Er wird euch lausige 7 Groschen als Belohnung geben und euch zum Hloushetz-Tor schicken, das euch nördlich markiert wird. Hier sollt ihr euch mit den beiden Bergleuten treffen, die Markold gefangen hielt.

Bergarbeiter am Hloushetz-Tor treffen

Bei eurer Ankunft werdet ihr höchstwahrscheinlich niemanden antreffen. Lasst die Zeit am Zielort um eine Stunde vergehen, dann sollten die beiden Bergarbeiter vor euch spawnen. Sprecht sie an und macht dann gemeinsam mit ihnen eine Schnellreise zum Lager der Bergarbeiter.

Lasst die Zeit um eine Stunde vergehen, dann sollten die Bergarbeiter am Tor spawnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Markold und Leibwächter besiegen

Wichtig: Sofern noch nicht geschehen, zieht euch eure beste Rüstung an und macht eure Waffen bereit, bevor ihr mit Myslibor im Lager sprecht. Es folgt nämlich ein Kampf.

Markold und seine Leibwächter sind euch heimlich ins Lager gefolgt, um die Bergarbeiter zu töten. Ihr könntet euch mit einem erfolgreichen Redekunst-Check aus dem Kreuzfeuer zurückziehen. Allerdings solltet ihr das nicht tun, weil ihr so keine Belohnung erhaltet.

Bleibt also den Bergarbeitern treu und macht euch bereit. Bei Kampfbeginn solltet ihr sofort euer Schild in Anschlag nehmen, weil ihr direkt nach dem Gespräch angegriffen werdet. Bis auf Markold sind alle anderen Feinde aber nur schwach gepanzert. Erledigt trotzdem alle Feinde schnell und fokussiert euch auf Markold, weil er die anderen Bergarbeiter sonst schnell töten kann.

Belohnung von den Bergmännern

Sprecht nach dem Kampf mit Myslibor, um eure Belohnung zu erhalten. Sie beträgt 150 Groschen, mit einem erfolgreichen Redekunst-Check bekommt ihr aber sogar 225 Groschen. Viel bessere Belohnungen bekommt ihr allerdings, wenn ihr Markold lootet. Er trägt mit dem Magdeburger Kürass eine der besten Rüstungen bei sich. Ebenfalls sehr gut sind die Nürnberger Armschienen und die sächsischen Beinplatten. Falls ihr die Sachen nicht selber tragen wollt, könnt ihr sie für viele Groschen verkaufen.

Markold helfen

Wenn ihr die Bergleute bei Markold verratet, reist ihr gemeinsam mit ihm zum Lager der Bergleute. Bei eurer Ankunft sind nur drei Arbeiter hier und ihr müsst sie gemeinsam mit Markold töten, was kein großes Problem ist. Als Belohnung erhaltet ihr von Markold dann 60 Groschen.

Wenn ihr ihn über einen Redekunst-Check erfolgreich erpresst, könnt ihr die Belohnung auf 100 Groschen erhöhen. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach Questende Markold heimlich von hinten meucheln und so an seine wertvolle Ausrüstung gelangen. Die toten Bergleute haben keinen nennenswerten Loot bei sich.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

