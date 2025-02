Kingdom Come Deliverance 2: Hunger und Verzweiflung (Essen für Hans finden)

In der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" von Kingdom Come Deliverance 2 befindet ihr euch bereits am 25. Tag der Belagerung von Sukdol. Die Nahrungsvorräte sind aufgebraucht und ihr müsst daher improvisieren. Wo ihr Essen finden könnt, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Bitte Janosch um Essen (Optional)

Die Quest beginnt mit einer Zwischensequenz, in der Hans Capon und Heinrich der Magen knurrt. Ihr sollt für Hans etwas zu essen finden und habt dafür verschiedene Möglichkeiten.

Hunger-Debuff: Ihr startet wie in der vorherigen Hauptquest "Belagert" mit dem Hunger-Debuff in die Mission und eure Sattheit liegt nur bei 20. Der Debuff ist nun sogar schlimmer als vorher. Ihr solltet also auch etwas zu Essen für euch selbst auftreiben.

Sprecht mit Janosch in der Küche, der aber leider überhaupt nichts zu essen mehr hat. Auch der Topf auf der Feuerstelle ist leer gekratzt.

Versuche, Boudicca zu zähmen (Option 1)

Im Innenhof der Festung bei den Stallungen nördlich könnt ihr den Stallmeister nach Essen fragen. Er wird bei euch eventuell mit einem neuen Questsymbol auf der Karte markiert. Erschöpft seine Dialoge und bietet ihm an, bei der Zähmung der Stute Boudicca zu helfen. Setzt euch auf das Pferd, das in der letzten Box steht.

Die Position des Stallknechts wird euch vielleicht irrtümlich als neue Quest markiert. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Reitet mit Boudicca hinaus zum markierten Bereich auf dem äußeren Hof und reitet hier hin und her, bis der nächste Questschritt freigeschaltet wird. Reitet dann mit Boudicca zurück in ihre Box und steigt hier von ihr ab. Bringt dem Stallknecht die frohe Kunde und erschöpft alle Dialoge. Als Belohnung gibt er euch einen Schnaps. Das ist zwar kein Essen, aber ihr könnt den Schnaps Hans bringen. Er wird ihn akzeptieren.

Besorge Fleisch von einem Straßenhund (Option 2)

Sprecht mit dem Knochenteufel im Speisesaal neben der Küche und erschöpft seine Dialoge. Er will eine Suppe mit Hundefleisch kochen und ihr sollt das entsprechende Fleisch besorgen.

Hinweis: Wenn ihr der verpassbaren Trophäe "Fastenzeit" nachgeht, dürft ihr diese Methode nicht wählen!

Auf dem äußeren Hof läuft ein schwarzer Hund herum, den ihr auch zu Beginn der Quest in der Zwischensequenz gesehen habt. Diesen könnt ihr töten und ausweiden, um 15x Hundefleisch zu erhalten. Das Fleisch gebt ihr dem Knochenteufel, der euch daraus 2x Streunersuppe macht. Diese erhöht die Sattheit um 25 Punkte.

Der streunende Hund auf dem Außenhof kann für Fleisch getötet werden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

"Leihe" dir die Schuhe aus Herrin Frenzls Truhe (Option 3)

Auf dem Innenhof könnt ihr mit Kubyenka, Musa, Samuel und Godwin sprechen. Erschöpft alle Dialoge, dann wird Musa vorschlagen eine Suppe aus Schuhleder zu kochen. Dafür sollt ihr die Schuhe von Herrin Frenzl klauen.

Hinweis: Wenn ihr der verpassbaren Trophäe "Fastenzeit" nachgeht, dürft ihr diese Methode nicht wählen!

Wenn ihr hohe Redekunst habt, könnt ihr mit Gerta, der Frau des Hauptmanns sprechen, die im ersten Stock der Festung sitzt. Gelingt einer der Checks, gibt sie euch den Schlüssel zu Frenzls Truhe. Alternativ müsst ihr das schwere Schloss der Truhe mit einem Dietrich knacken. Die Truhe mit den Lammlederschuhen wird euch auf der Karte markiert. Gebt die Schuhe Musa, der euch dafür 2x Sohlenbrühe gibt. Diese erhöht die Sattheit um 15 Punkte.

Mit genügend Redekunst überlässt euch Gerta ihre Schuhe einfach so. (© Screenshot GIGA)

Wein und Schnaps klauen (Option 4)

Alternativ zu den "offiziellen" Methoden könnt ihr auch Alkohol aus ein paar Kisten in der Festung klauen. Im Zimmer gegenüber von eurem Zimmer steht etwa eine mittelschwer verschlossene Kiste mit Wein. Im obersten Stockwerk findet ihr weitere Truhen mit Wein und Schnaps. Beides akzeptiert Hans als Nahrungsersatz.

Aus der Truhe im gegenüberliegenden Raum von eurem Zimmer findet ihr eine Kiste mit Wein. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gib Capon etwas zu essen

Hans sitzt auf der Bank nahe der Kampfarena im Innenhof. Ihr könnt ihm jetzt wahlweise die Streunersuppe, Sohlenbrühe, Schnaps oder Wein geben. Ihr könnt ihm auch alles geben, allerdings solltet ihr die Vorräte zwischen ihm und euch aufteilen, damit ihr auch euren Hunger-Debuff loswerdet.

Hinweis: Es ist auch möglich, Hans gar nichts zu geben. Der Questsschritt wird dann auch erfüllt und es geht weiter. Wollt ihr aber euren Ruf mit Hans maximieren und auch seine Romanze freischalten, solltet ihr ihm Essen bringen.

Anschließend startet eine Zwischensequenz, in der Godwin eine Predigt hält, um der Toten zu gedenken. Welche Predigt ihr hier wählt, spielt keine Rolle. Danach startet der nächste Angriff auf Sukdol.

Hol die Feinde von der Mauer runter! (Stoße die Leitern von den Wällen)

Lauft die Treppe nach oben, beseitigt die Feinde und stoßt wie gehabt die Leitern von den Wällen. Nach der letzten Leiter startet eine weitere Zwischensequenz.

Schlage die Tür zum Turm ein

Schlagt die Tür vor euch ein (Kontextmenü rechts unten) und erledigt die Feinde im Turm.

Öffne den Turmeingang für deine Verbündeten (Optional)

Lauft zunächst die Treppen im Turm nach unten und beseitigt hier die Feinde. Öffnet dann die Tür, die zum Innenhof führt, damit eure Verstärkung den Turm betreten kann.

Töte die Gegner auf dem Turm und auf der Mauer! (Optional)

Lauft wieder nach oben und auf die Mauer. Beseitigt alle restlichen Feinde mit euren Verbündeten und stoßt die verbleibenden Leitern von den Mauern. Es startet eine weitere Zwischensequenz, in der sich die Feinde zurückziehen.

Anschließend folgt eine weitere Sitzung mit euren Verbündeten. Samuel und ihr sollt ausreiten, um Verstärkung zu holen. Katharina stürmt wutentbrannt hinaus, weil sie das ganze sinnlose Töten Leid ist.

Höhepunkt der Romanzen von Hans und Katharina! Nach der Sitzung könnt ihr jetzt Abschied von Hans und Katharina nehmen. Wichtig dabei ist, dass ihr nur mit Hans ODER Katharina die finale Romanze im Spiel freischalten könnt. Ihr müsst euch entscheiden, denn beides geht nicht! Beachtet auch, dass ihr die Romanzen nur freischalten könnt, wenn ihr zuvor die entsprechenden Bedingungen erfüllt und genug Ruf bei den beiden gesammelt habt. In unserem Romanzen-Guide bekommt ihr alle Infos dazu.

Verabschiede dich von Katharina (Optional)

Wichtig: Sprecht nach der Sitzung direkt mit Zizka und fragt ihn, was mit Katharina los ist. Er erzählt euch dann die tragische Geschichte ihrer Vergangenheit. Dadurch bekommt ihr eine neue Gesprächsoption mit ihr.

Fragt Zizka nach Katharina. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprecht mit Katharina, die nördlich im Innenhof weint. Erschöpft alle Dialoge mit ihr und sofern ihr die Nacht mit ihr verbringen wollt, wählt die Flirt-Option "Ich bringe Hilfe, dann wird alles wieder gut.". Katharina gibt euch daraufhin einen Kuss.

Begebt euch anschließend zur markierten Stelle auf dem Wall, um zu warten. Katharina wird sich zu euch gesellen und ihr schaltet die Sexszene mit ihr frei. Den kompletten Höhepunkt der Romanze könnt ihr euch im folgenden Video anschauen (Achtung, NSFW!):

Kingdom Come Deliverance 2: Romanze und Sexzene mit Katharina

auf YouTube

Verabschiede dich von Capon (Optional)

Wollt ihr stattdessen die letzte Romanze mit Hans Capon erleben, sprecht mit ihm in seinen Gemächern. Im Gespräch könnt ihr sagen "Wie hießen sie?" → "Wir haben eine Menge mit ihnen gemeinsam." → "(Ihn küssen)". Anschließend schaltet ihr die Sexszene mit Hans frei, die ihr euch im folgenden Video anschauen könnt (Achtung, NSFW!):

Kingdom Come Deliverance 2: Romanze und Sexzene mit Hans Capon

auf YouTube

Beende, was du erledigen musst, und warte dann auf dem Wall

Auch ohne Romanze müsst ihr schlussendlich zur markierten Stelle auf dem Wall gehen und dort warten, um die Quest erfolgreich zu beenden. Vorher solltet ihr noch einmal eure Lagerkiste aufsuchen und eure Ausrüstung bereitmachen. Für die nächste Quest solltet ihr euer bestes Schleich-Outfit ausrüsten und zudem auch eure beste Fernkampfwaffe samt Munition einpacken.

Weiter geht es mit der 30. Hauptquest "Abrechnung"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

