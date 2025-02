Kingdom Come Deliverance 2: Französischer Abgang (Zutritt zum Geheimgang & Hans finden)

In der 18. Hauptquest „Französischer Abgang“ von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr Hans Capon heimlich aus der Festung Maleschau befreien. Wo ihr den Zutritt um Geheimgang nach Maleschau finden könnt und Hans zur Rettung eilt, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Ruthard Bericht erstatten

Begebt euch zu Ruthards Burg, wo ihr von Shimek empfangen werdet. Dieser bringt euch in die Burg, wo ihr in ein Gespräch zwischen Kunzlin, Rosa und Martin Oderin platzt. Ihr könnt zunächst schweigen oder direkt die guten Nachrichten über Vavaks Machenschaften preisgeben. Nach dem Gespräch erscheint der Münzmeister mit seinen Soldaten im Hof der Festung.

Beschuldige den Münzmeister

In der Konfrontation müsst ihr die Beweise vortragen. Wählt die Option „Du hast jede Menge königliches Silber gestohlen“. Anschließend müsst ihr einen von drei Skill-Checks bestehen. Der Wissenschaft-Check (Mittel) ist am einfachsten. Gelingt er, wird Vavak seine Männer fortschicken. Scheitert er, müsst ihr alle Soldaten besiegen. Aber egal, wie es ausgeht, im nächsten Schritt könnt ihr Vavak zur Kooperation bewegen. Erschöpft im anschließenden Gespräch mit Kunzlin alle Dialoge.

Sprich mit Rosa

Sprecht als Nächstes mit Rosa, um mehr über den Geheimgang nach Maleschau zu erfahren. Geht durch die Tür, die euch Kunzlin gezeigt hat, die Treppen hoch. Hier steht Rosa am Geländer.

Tipp: Es lohnt sich vorher ein bisschen die Burg zu erkunden, denn alle Bereiche stehen euch offen. In Rosas Gemächern findet ihr etwa viele Fertigkeitenbücher und normale Bücher zum Lesen. Einen goldenen Kruzifix und einen goldenen Kelch könnt ihr ebenfalls aus ihrem Zimmer mitgehen lassen, wenn ihr wollt.

Im Gespräch mit Rosa könnt ihr Rufpunkte bei ihr sammeln und wenn ihr ihre Romanze vorantreiben wollt, bekommt ihr hier jetzt ihre Nebenquest „Rosas Buch“. Im Dialog mit ihr wählt ihr am besten folgende Optionen:

Geheimgang nach Maleschau. Ein Bildstock? Eine schlaue Lösung… An der Sache muss es einen Haken geben. Komm mit! Du wärst keine Last! Ich höre. Was für ein Buch ist es? (Schwerer Wissenschaft-Check) Ich bringe dir das Buch, keine Angst!

Sie gibt euch zur besseren Orientierung in Maleschau die „Karte des Turms in Maleschau“ und die „Karte der Festung in Maleschau“ mit. Wichtig: Stellt sicher, dass ihr eine Schaufel im Inventar habt, ihr werdet sie bei dieser Quest brauchen.

Sprich mit Haschtal

Sprecht am markierten Ort mit Stallknecht Haschtal und erschöpft alle Dialoge mit ihm. Übrigens könnt ihr bei ihm mit die besten Pferde in KCD 2 kaufen. Nach dem Gespräch müsst ihr euch dann auf die Suche nach dem geheimen Zugang zur Festung Maleschau machen.

Finde die alte Kapelle

Die gesuchte Kapelle befindet sich am südlichsten Punkt vom kleinen Suchbereich. Wenn ihr durch das kleine Fenster schaut, könnt ihr in der Ferne eine weitere Ruine sehen, die auch zu den interessanten Orten in KCD 2 gehört.

Standort der Kapelle im Suchbereich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wenn ihr durch das Fenster schaut, seht ihr eine weitere Ruine in der Ferne. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Finde den Zutritt zum Geheimgang

Unweit dieser Ruine seht ihr wiederum ein weißes Kreuz am Boden. Lauft von hier aus weiter Richtung Norden. Nördlich im Suchbereich, nahe dem kleinen Nest-Symbol auf der Karte, kommt ihr schließlich zu einem Baum, an dem das weiße Kreuz lehnt, das den Standort des Geheimgangs markiert. Am Boden davor könnt ihr über die Einblendung „Beginnen zu graben“ rechts unten im Bildschirm den Geheimgang freilegen.

Fundort vom geheimen Zugang zur Festung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

An dieser Stelle könnt ihr den Geheimgang mit einer Schaufel freilegen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gehe durch den Geheimgang nach Maleschau

Lauft den langen unterirdischen Gang entlang. Auf dem Weg kommt ihr an einer Leiter vorbei und müsst auch eine Tür öffnen. Schließlich kommt ihr zu einer Wand, die ihr über die Einblendung „Zerstöre die Wand“ rechts unten einreißen könnt. Um anschließend durch das Loch zu steigen, drückt die Springen-Taste, wenn ihr direkt davor steht. Lauft etwas geradeaus, bis eine lange Zwischensequenz beginnt, die ihr erst einmal genießen könnt.

Finde Herrn Hans

Nach der Zwischensequenz dürft ihr euch frei in der Festung bewegen und müsst Hans finden. Er wird ganz oben im zentralen Turm direkt vor euch in einem der Zimmer festgehalten. Die Karte des Turms in Maleschau in eurem Inventar zeigt euch die Grundrisse aller vier Stockwerke dieses Turms.

Standorte von Hans, Rosas Buch und Wachen im zentralen Turm der Festung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im gesamten Gebiet gibt es 11 Wachen und 3 Angestellte.

Eine Wache steht im südöstlichen Wachturm.

Drahomira, die Köchin, arbeitet in der Holzhütte im Innenhof.

Zwei Wachen patrouillieren im Innenhof.

Gehilfe Vitek schleppt Säcke auf dem Innenhof.

Eine Wache schläft im nordöstlichen Wachturm.

Zwei Wachen sitzen im Erdgeschoss des zentralen Turms.

Zwei Wachen und Herrin Ofka befinden sich im zweiten Stockwerk des zentralen Turms.

Zwei Wachen sitzen am Lagerfeuer im unteren Hof bei den Zelten nahe der Stallungen.

Eine Wache steht über dem Tor am Eingang der Festung.

Vom Startpunkt aus seht ihr zu Beginn erst einmal eine Versammlung vor euch im Innenhof. Wartet, bis sich alle NPCs verteilt haben, zieht Diebeskleidung an und lauft dann die Treppe vor euch nach unten. In der Holzhütte direkt vor euch arbeitet Drahomira, die Köchin. Haut sie von hinten um und lootet alle Schlüssel von ihr. Damit bleibt euch keine Tür und Truhe in der Festung mehr verschlossen.

In der Hütte könnt ihr der Köchin alle Schlüssel abnehmen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Loot in der Festung

Im gesamten Gebiet gibt es lohnenswerte Beute, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Dazu gehören:

Mailänder Kürass (Bronze): Im kleinen Raum unter der Treppe im südöstlichen Wachturm.

Im kleinen Raum unter der Treppe im südöstlichen Wachturm. Verstärkte schwere Armbrust: Im kleinen Raum unter der Treppe im südöstlichen Wachturm.

Im kleinen Raum unter der Treppe im südöstlichen Wachturm. Kürass mit Panzerschurz (Silber): Ganz oben im Soldatenquartier des nordöstlichen Wachturms.

Ganz oben im Soldatenquartier des nordöstlichen Wachturms. Der Würfel des traurigen Aals: Einer der beiden Wachen im Erdgeschoss des Turms trägt diesen Würfel mit Teufelskopf bei sich.

Einer der beiden Wachen im Erdgeschoss des Turms trägt diesen Würfel mit Teufelskopf bei sich. Dreckiger Würfel: Einer der beiden Wachen im Erdgeschoss des Turms trägt diesen Würfel bei sich.

Einer der beiden Wachen im Erdgeschoss des Turms trägt diesen Würfel bei sich. Fertigkeitenbuch „Meisterstudien III“ (Lehrt Wissenschaft ab Stufe 10): Neben dem Kamin im ersten Stock des Turms.

Neben dem Kamin im ersten Stock des Turms. Mailänder Brigantine (Silber): Im selben Raum wie Rosas Buch.

Im selben Raum wie Rosas Buch. Hundsgugel-Beckenhaube (Silber): Im selben Raum wie Rosas Buch.

Im selben Raum wie Rosas Buch. Streitaxt (Bronze): Im selben Raum wie Rosas Buch.

Im selben Raum wie Rosas Buch. Ritterschild des Herrn von Bergow: Im selben Raum wie Rosas Buch.

Im selben Raum wie Rosas Buch. Fertigkeitenbuch „Das Leben im Sattel III“ (Lehrt Reiten ab Stufe 10): Liegt auf dem Regal im obersten Stockwerk des Turms im Nebenzimmer von Hans.

Liegt auf dem Regal im obersten Stockwerk des Turms im Nebenzimmer von Hans. Silbermarke des Kriegsherrn: Auf dem Tisch im Raum, wo Hans gefangen gehalten wurde.

Auf der Nordseite des Turms könnt ihr die Außentreppe hinauf laufen, um direkt in den ersten Stock zu gelangen. Dies ist der einzige Zugang zum Turm, ihr müsst ihn nehmen.

Über diesen Eingang kommt ihr in den Turm. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Solltet ihr euch sicher in eurer Heimlichkeit-Fertigkeit fühlen und zudem gut im Umhauen und Meucheln sein, würden wir euch generell empfehlen alle Feinde in der Festung umzuhauen oder zu töten, das macht die Dinge später einfacher.

Im ersten Stock lauft ihr links durch die Tür und kommt zur Treppe, die nach oben führt. Vorsicht: Am Ende der Treppe sprechen zwei Soldaten gerade mit Herrin Ofka. Wartet, bis das Gespräch zu Ende ist und geht dann wieder zurück zum Eingangsbereich des Turms. Die beiden Soldaten kommen die Treppe herunter und setzen sich in das Kaminzimmer. Erst jetzt könnt ihr die Treppen hochgehen, ohne Gefahr entdeckt zu werden.

Finde Rosas Buch (Optional)

Im zweiten Stock könnt ihr das Buch für Rosas Quest finden. Nur Herrin Ofka hält sich in ihrem Schlafzimmer auf, hat euch aber den Rücken zugewandt, ihr könnt sie hier leicht von hinten umhauen. Bei der Ablage nahe dem Fenster im selben Raum findet ihr schließlich das gesuchte Buch „Witzebuch“.

Schwerter einsammeln

Sammelt im selben Raum auch das militärische Schwert und das breite Langschwert ein, die neben dem Eingang lehnen. Damit greift ihr schon einem weiteren Questschritt vor, der eigentlich etwas später kommt.

Im Zimmer von Herrin Ofka findet ihr Rosas Buch und Schwerter für Hans und Walchelin. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hans befreien

Jetzt könnt ihr die nächsten Treppen ins oberste dritte Stockwerk laufen. Sobald ihr das linke Zimmer öffnet, startet eine Zwischensequenz, in der ihr endlich mit Hans wieder vereint werdet. Allerdings ist er nicht allein. Der Franzose Walchelin Brabant ist ebenfalls hier gefangen. Ein weiterer Verbündeter für die Truppe.

Romanze mit Hans (Optional): Wenn ihr die Romanze mit Hans Capon vorantreiben wollt, habt ihr im Gespräch die nächste Gelegenheit dafür. Wählt die Dialogoption „Wir schaffen es gemeinsam.“ sobald sie sich im Gesprächsverlauf anbietet.

Verteilt die zuvor gefundenen Schwerter an Hans und Walchelin und erschöpft alle weiteren Dialoge.

Fliehe mit Hans Capon aus Maleschau

Ihr müsst nun die Entscheidung treffen, ob ihr erst mit Heinrich alleine den Weg zu den Stallungen mit den Pferden im unteren Hof auskundschaftet oder direkt mit den beiden dorthin stürmen wollt.

Option „Direkt zu den Pferden, genau!“: Wenn ihr zuvor schon alle Feinde in der Festung und im unteren Hof mit den Stallungen beseitigt habt, könnt ihr diese Option wählen und direkt mit den beiden zu den Pferden laufen.

Wenn ihr zuvor schon alle Feinde in der Festung und im unteren Hof mit den Stallungen beseitigt habt, könnt ihr diese Option wählen und direkt mit den beiden zu den Pferden laufen. Option „Gut, wartet hier.“: Wart ihr noch nicht im unteren Hof mit den Stallungen, wählt ihr besser erst diese Option und macht euch ein Bild. Bei den Stallungen sitzen zwei Wachen am Lagerfeuer und einer steht auf dem Festungstor und hält Ausschau. Am besten tötet ihr diese drei Gegner erst. Alternativ geht ihr zu den Stallungen und müsst hier dann eure Fackel benutzen. Dadurch gebt ihr Hans und Walchelin das Zeichen und sie laufen zu euch. Sollten sie auf ihrem Weg auf Feinde treffen, kommt es zum Kampf und ihr müsst sie verteidigen.

An dieser Stelle müsst ihr eure Fackel benutzen, um Hans das Zeichen zur Flucht zu geben. (© Screenshot GIGA)

Öffne das Tor

Sobald beide bei den Pferden angekommen sind, müsst ihr nur noch das Tor öffnen. Lauft zum Tor heran und öffnet es über die Einblendung „Das Tor öffnen“ rechts unten im Bildschirm.

Treffen mit Radzig Kobyla und Hanusch von Leipa

In einer Zwischensequenz flieht ihr gemeinsam aus der Festung und könnt während des Ritts weitere optionale Gespräche führen. Schlussendlich tauchen in einer weiteren Zwischensequenz Radzig Kobyla und Hanusch von Leipa auf, die ihr erst einmal auf den neuesten Stand der Dinge bringt. Eure Antworten hier spielen keine Rolle. Wir haben folgende Optionen gewählt:

Es ging von Anfang an den Berg runter. Erst hat von Bergow und freundlich empfangen. Er ist etwas eigen, aber hat uns geholfen. Wir sollten einen Spion schicken.

Heinrich wird beauftragt, den Stadtrat in Kuttenberg zu infiltrieren und damit endet die Quest.