Kingdom Come Deliverance 2: Bester Start ins Spiel - Holt euch diese 13 Items

Nachdem ihr nackt und ohne Gegenstände in die offene Spielwelt von Kingdom Come Deliverance 2 entlassen werdet, müsst ihr Heinrich erst einmal neu ausrüsten. Wo ihr zuerst hinlaufen solltet und ein Pferd, Rüstung, Waffen und weitere Gegenstände bekommt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Bester Start in Kingdom Come Deliverance 2 Abonniere uns

auf YouTube

Pebbles zurückholen

Nach Start der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" werdet ihr vom Pranger in Troskowitz befreit und habt erst einmal gar nichts. Lauft als Erstes nach Semin, indem ihr dem südwestlichen Weg aus dem Dorf folgt. Dort entdeckt ihr auf der Weide beim Pferdehändler Pebbles. Dabei handelt es sich um Heinrichs Pferd, das er beim Überfall am See verloren hat.

Anzeige

An dieser Stelle findet ihr Pebbles auf der Weide in Semin. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr müsst Pebbles erst auf der Weide inspizieren und dann den Pferdehändler darauf ansprechen. Eure Redekunst sollte ausreichen, ihn zu überzeugen, euch Pebbles zurückzugeben. Ihr erhaltet auch einen Sattel und Zaumzeug für Pebbles, dass ihr im Inventar zu eurem Pferd herüberschieben müsst, damit ihr es ausrüsten könnt.

So früh kommt ihr ansonsten an kein kostenloses Pferd. Wo ihr weitere Pferde finden, stehlen und kaufen könnt, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Anzeige

Schaufel besorgen

In KCD 2 könnt ihr oft versteckte Gräber entdecken, die so manchen Schatz bergen. Daher solltet ihr immer eine Schaufel im Inventar haben, sonst könnt ihr Gräber nicht plündern. Praktischerweise lehnt beim Pferdehändler in Semin eine an der Ecke der Außenmauer des Stalls. Steckt sie also direkt ein.

Sammelt die Schaufel nahe dem Pferdehändler direkt auch ein. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alternativ findet ihr auch eine Schaufel direkt östlich von Troskowitz auf dem Friedhof.

Dolch & 11 Dietriche

Reitet mit Pebbles von Semin aus weiter Richtung Südwesten bis zur Mühle von Niedersemin. Hier könnt ihr innerhalb des Stalls auf einem Tisch einen Dolch einsammeln. Dolche benötigt ihr, um Feinde von hinten lautlos zu meucheln.

Anzeige

Neben dem Dolch liegen vier Dietriche auf dem Tisch. Steckt sie ein und öffnet dann mit einem Dietrich die sehr leicht verschlossene Truhe, in der ihr weitere sieben Dietriche finden. Wenn ihr Probleme mit dem Schloss knacken in KCD 2 habt, schaut in den verlinkten Guide.

Bei der Mühle von Niedersemin bekommt ihr einen Dolch und 11 Dietriche auf einen Schlag. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eigens Bett & Lagerkiste

Wo ihr schon einmal bei der Mühle seid, sprecht Müller Kreyzl an und startet seine Nebenquest "Materia Prima". Dadurch erhaltet ihr ein eigenes Bett und eine Lagerkiste mit unendlich Kapazität. Bett und Kiste findet ihr im Haupthaus ganz oben auf dem Dachboden. Sofern ihr eine der Sondereditionen des Spiels besitzt, findet ihr in der Kiste auch alle eure Bonusitems.

Anzeige

Bogen des Jägermeisters

Macht jetzt am besten eine Schnellreise zurück nach Troskowitz und reitet Richtung Süden zum Wildererversteck im Wald. Hier könnt ihr in der Hütte eine leicht verschlossene Truhe knacken. Darin findet ihr den Bogen des Jägermeisters, den besten Bogen, den ihr so früh im Spielverlauf finden könnt. 37 Jagdpfeile befinden sich direkt auch noch in der Kiste.

Im Wildererversteck südlich von Troskowitz könnt ihr direkt einen richtig guten Bogen einsacken. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beim Zielen mit dem Bogen gibt es übrigens kein Fadenkreuz. Warum es in Kingdom Come Deliverance 2 kein Fadenkreuz gibt und wie ihr trotzdem gut zielt, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Charisma-Outfit

Geht vom Wildererversteck aus Richtung Süden zum Fluss und folgt dann dem Weg Richtung Westen. So kommt ihr beim interessanten Ort "Verunglücktes Zweirad" vorbei. Lauft die Böschung zum Ufer hinunter. Hier steht versteckt eine Truhe und etwas links davon findet ihr ein Skelett mit dem passenden Truhenschlüssel.

An dieser Stelle am Flussufer findet ihr ein komplettes Outfit mit hohen Charisma-Werten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In der Truhe findet ihr ein komplettes Outfit mit hohen Charisma-Werten. Zieht ihr alle Teile an, kommt ihr direkt auf einen Wert von 17. Hohes Charisma ist immer wichtig, um in Gesprächen erfolgreich zu sein, da es eure Redekunst-Fertigkeiten positiv beeinflusst.

Plattenrüstung

Nördlich von Semin könnt ihr im Waldstück das versteckte Lager eines Diebes entdecken. Im Lager befindet sich nur der Dieb und sein Hund. Rüstet euren Dolch aus und schleicht euch von hinten an den Dieb an, wenn sein Hund gerade nicht in der Nähe ist. Haltet hinter ihm die L2/LT-Taste gedrückt, um ihn zu greifen und drückt dann die R2/RT-Taste, um ihn direkt zu töten.

In diesem Waldstück hat ein Dieb mit Plattenrüstung sein Lager aufgeschlagen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Dieb trägt ein komplettes Set schwerer Rüstung sowie einen einfachen Kürass. Er hat auch einen der besten Würfel im Inventar und mit seinem Schlüssel könnt ihr die nahe Truhe mit weiteren Gegenständen plündern. Achtet nur auf den Hund, der euch nach dem Meuchelmord wahrscheinlich angreifen wird. Tötet ihn oder lauft vor ihm weg.

Retterschnäpse zum Speichern

Vom Lager des Diebes lauft weiter Richtung Nordwesten vorbei am Gasthaus von Zelejow über die Brücke das Seeufer entlang. Hier kommt ihr an einem umgestürzten Karren vorbei. Im Wasser könnt ihr einen Korb looten, in dem ihr gleich fünf Retterschnäpse auf einmal findet.

Beim verunglückten Karren findet ihr fünf Retterschnäpse. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wie ihr darüber hinaus Retterschnaps herstellen, finden und kaufen könnt, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Schmuck, Geld & Ritterschwert

Nahe des umgestürzten Karrens gibt es östlich in den Wäldern gleich zwei wertvolle Schätze. Beim Ort "Versteckter Schatz" findet ihr:

Goldkreuz mit Granaten (Wert: 660 Groschen)

3x Retterschnäpse

157 Groschen

3x Silberner Krug (Wert: 120 Groschen)

Nur unweit östlich davon kommt ihr zum Ort "Kreuz und Skelett". Beim Kreuz auf der Klippe findet ihr einen Krug mit dem Edelsteinring (Wert: 315 Groschen). Etwas nördlich davon beim Baum liegt ein Skelett mit dem Ritterschwert. Dieses gehört zu den besten Waffen im Spiel, allerdings könnt ihr es anfangs noch nicht effektiv führen, da es hohe Anforderungen bei Stärke und Beweglichkeit hat.

Gleich zwei lukrative Schätze dicht beieinander könnt ihr an diese Stellen plündern. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Solltet ihr das Spiel vorbestellt haben, findet ihr neben dem Skelett im Sack zudem die Brigantine des Brunswiek, die ihr im Verluaf der DLC-Quest "Das Löwenwappen" finden müsst.

Schild, Kriegshammer & Armbrust

Ein letzter Ort, den ihr einfach zu Beginn des Spiels besuchen könnt, befindet sich bei der Schneise im Wald südöstlich von Semin. Hier kommt ihr zum Ort "Von Bergows überfallene Männer". Hier liegen einige tote Soldaten mit wertvollen Gegenständen. Unter anderem ein Ritterschild, ein Kriegshammer, Sporenrädchen, die Schlachtfeld-Armbrust sowie insgesamt 139 Groschen.

Jede Menge Ausrüstung findet ihr bei dieser Schneise mit toten Soldaten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Übrigens: Neben den Soldaten steht zusätzlich noch das herrenlose Pferd Bronka, das zu den besten Pferden gehört, die ihr so früh bekommen könnt. Ihr könnt es beim Pferdeschwarzmarkt im Nomadenlager legalisieren. Allerdings kostet euch das insgesamt ca. 1240 Groschen. Dies ist sehr viel Geld, merkt euch also erst einmal die Position des Pferdes, es bleibt dauerhaft dort stehen.

Um welchen Teil einer bekannten Spielereihe handelt es sich?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.