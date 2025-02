„Wahr gewordener Mittelalter-Traum“: Open-World-RPG ist verdienter Steam-König

Entwickler Warhorse Studios hat es geschafft und echtes Mittelalter-Meisterwerk abgeliefert. Das Open-World-RPG Kingdom Come: Deliverance 2 setzt sich direkt nach Launch auf den Steam-Thron.

Kingdom Come: Deliverance 2 erobert Steam

Fans mussten eine ganze Weile warten, aber Kingdom Come: Deliverance 2 ist endlich da (hier den GIGA-Test ansehen). Das Mittelalter-RPG dominierte schon vor dem Release die Steam-Topseller und auch jetzt macht es sich der Open-World-Hit auf dem Steam-Thron bequem. Auch Dauerbrenner wie Counter-Strike 2 haben da keine Chance (zu den Steam-Topsellern).

Kingdom Come: Deliverance 2 knüpft direkt an die Geschichte des Vorgängers aus dem Jahr 2018 an. Wieder spielt ihr den jungen Heinrich, der das mittelalterliche Böhmen erkundet und dabei in zahlreiche Abenteuer hineinstolpert. Die offene Welt ist dabei der eigentliche Star, denn die sieht nicht nur toll aus, sondern will auch das Mittelalter authentisch abbilden.

Kingdom Come Deliverance 2 macht fast alles richtig:

Kingdom Come: Deliverance 2 – das sagen die Steam-Spieler

Auch die Steam-Reviews für Kingdom Come: Deliverance 2 können sich sehen lassen. Zum aktuellen Zeitpunkt fallen 92 Prozent der mehr als 4.600 Reviews positiv aus. Fans überschlagen sich nur so vor Lob und schwärmen vom verbesserten Kampfsystem, der tollen Welt und der spannenden Story. Auch bei der technischen Umsetzung scheint Warhorse Studios alles richtig gemacht zu haben. Es soll kaum Bugs und Performance-Probleme geben – das gelingt nicht einmal einem großen Publisher wie Sony.

Steam-Nutzer UnderwaterFrank beschreibt Kingdom Come: Deliverance 2 als „wahr gewordener Mittelalter-Traum“. Auch andere PC-Spieler sind sich sicher, dass sie hier bereits hier Rollenspiel des Jahres gefunden haben.

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 startet der Februar der großen Gaming-Kracher. Das Open-World-RPG ist aber erst der Anfang:

