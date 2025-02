PS5-Spieler können bald zwei der besten Strategiespiele auf Steam zocken

Xbox bringt zwei große Echtzeitstrategie-Hits auf die PlayStation 5. Der Release-Termin für das göttliche Age of Mythology: Retold ist auch gar nicht mehr weit entfernt.

PlayStation-Fans können sich auf Strategie-Hits freuen

Die Multiplattform-Strategie von Xbox trägt weiter Früchte – zumindest für PlayStation-Spieler. Microsoft kündigt jetzt an, dass Age of Mythology: Retold und Age of Empires 2: Definitive Edition für die PS5 erscheinen werden.

Michael Mann, Chef des Entwicklers World’s Edge, freut sich in einem Blog-Post darüber, dass Fans mehr Auswahl haben, wenn sie Age of Empires 2 oder Age of Mythology spielen wollen. Dank Crossplay können Spieler aller Plattformen zusammen im Multiplayer zocken. Beide Spiele sind bisher auf der Xbox und dem PC verfügbar. (Quelle: World’s Edge).

Age of Mythology: Retold erscheint am 4. März auf der PS5. Gleichzeitig veröffentlicht World’s Edge die erste Erweiterung für den Strategie-Hit. Mit Immortal Pillars können Spieler jetzt auch die Armeen der Chinesen ins Feld führen und die göttlichen Kräfte von Fuxi, Nüwa und Shennong nutzen.

Age of Empires 2: Definitive Edition soll später im Frühling 2025 folgen. Der PlayStation-Release wird ebenfalls mit dem Launch einer Erweiterung gepaart, zu der World’s Edge bisher aber noch nichts verraten will.

Schaut euch hier den Trailer für Age of Mythology: Retold – Immortal Pillars an:

Age of Mythology: Retold – Immortal Pillars

Erscheint Age of Mythology auch auf der Switch 2?

Der Release der Echtzeitstrategie-Hits passt in die aktuelle Xbox-Strategie, laut der Microsoft fast komplett auf Exklusivspiele verzichten will. Laut Insidern könnte Age of Mythology: Retold zusätzlich auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen. Womöglich bietet die Hybridkonsole das perfekte Maus-Feature für Strategiespiele.

PlayStation-Fans dürfen Age of Mythology: Retold nicht verpassen Age of Mythology: Retold ist ein fantastisches Echtzeitstrategiespiel und bietet vor allem für Singleplayer- und Koop-Fans jede Menge Inhalte. Seit Release hab ich auf Steam schon 115 Spielstunden angesammelt. Dank der Multiplattform-Strategie von Microsoft können bald auch PlayStation-Spieler zuschlagen. Ich empfehle, dass ihr dieses Angebot nicht ausschlagen solltet. Martin Hartmann

