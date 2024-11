Gute Arbeit, Microsoft: Strategie-Hit auf Steam packt mich nach 550 Stunden immer noch

Gute Strategiespiele auf Steam sind keine Mangelware. Trotzdem schafft es Age of Mythology: Retold, mich weiterhin regelmäßig an meinen PC zu fesseln. Grund dafür ist, dass Microsoft und die Xbox Game Studios verstanden haben, was ein gutes Strategie-Game wirklich braucht.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Age of Mythology: Retold wird durch Gratis-Update noch besser

Nach 550 Stunden könnte man meinen, dass ich genug von Age of Mythology haben müsste. Die Extended Edition auf Steam habe ich 470 Stunden lang gespielt. Beim Remake sind es jetzt schon beinah 80 Stunden – Tendenz steigend.

Anzeige

Der Grund dafür ist klar. Microsoft und World’s Edge haben verstanden, dass ein wirklich gutes Strategiespiel auch die Gamer bei der Stange halten muss, die keine Lust auf kompetitiven Multiplayer haben. Schon beim Original habe ich gelobt, wie wichtig die Singleplayer- und Koop-Erfahrung ist.

Age of Mythology: Retold bietet hier schon richtig viel: Zwei umfangreiche Story-Kampanien und eine heftige KI, die mich und meine Freunde immer wieder auf die Probe stellt. Ein neues Gratis-Update legt jetzt aber noch nach und liefert 35 Gefechte, die ihr alleine oder mit einem Freund absolvieren könnt.

Anzeige

Age of Mythology: Retold World's Edge

Das steckt in der Arena der Götter

Kurz nach Release habe ich mir also einen Kumpel geschnappt und wir haben uns in die Arena der Götter gestürzt. Die Story ist ziemlich dünn, aber es gibt einige coole Gameplay-Änderungen. Mit jeder gewonnenen Schlacht schaltet ihr mächtige Boni frei, sodass beispielsweise all eure Helden-Einheiten Flächenschaden bewirken.

Anzeige

Dazu kommen mächtige World-Twists. So haben mythische Einheiten in einer Mission plötzlich doppelt so viele Lebenspunkte und kosten weniger. Die Gefechte bleiben dadurch frisch und man probiert auch mal neue Taktiken aus.

Der neue Modus in Age of Mythology: Retold ist zwar keine neue Kampagne, aber trotzdem höchst willkommenes Futter für Spieler wie mich, die Strategiespiele am liebsten alleine oder im Koop zocken. Ich hoffe, Microsoft belässt es nicht dabei und liefert auch in der Zukunft noch weitere solcher Inhalte nach.

Schaut euch hier den Trailer für den neuen Modus an:

Age of Mythology: Retold – Arena der Götter

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.