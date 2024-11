Die 6 besten Jump & Run Spiele für Sportliche

Screenshot© GIGA 7 / 7

Schwierigkeitsgrad: ★★★☆☆

Umfang: Endlosmodus mit täglichen Boni

Om Nom: Run ist ein lustiger Runner mit den knuffigen Charakteren aus den "Cut the Rope"-Spielen, in dem ihr durch eine Stadt voller Hindernisse laufen und Missionen erfüllen müsst. Ähnlich wie in der App "Subway Surfers" könnt ihr in dieser Online-Spielversion nach rechts und links ausweichen, sowie springen und sliden. Sammelt coole Power-ups ein und sichert euch einen Platz auf dem Leaderboard!