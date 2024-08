Age of Mythology Retold: Alle Cheats für das Remake

Wollt ihr in Age of Mythology: Retold Hühner-Meteoriten auf die Erde prasseln lassen, Beerensträucher zum Leben erwecken oder lediglich eure Rohstoffe aufstocken? Was ihr auch sucht, das Strategiespiel hält jede Menge ausgefallene Cheats für euch bereit.

Cheats eingeben und aktivieren

In Age of Mythology: Retold können Cheats ausnahmslos im Einzelspieler-Modus aktiviert werden. Dort aber sowohl in der Kampagne als auch in Gefechten gegen die KI. Ihr aktiviert sie ganz einfach, indem ihr im laufenden Spiel die Enter-Taste drückt und dort den Cheat-Befehl eingebt, ehe ihr diesen mit Enter bestätigt.

Anhand eines nachfolgenden Donnergeräuschs erfahrt ihr, ob der Cheat richtig eingetippt und aktiviert wurde. Sind euch einige Cheats beispielsweise zu lange um sie selbstständig einzutippen, könnt ihr sie hier auch einfach kopieren und mit der Tastenkombination "Strg+V" in der Textbox im Spiel einfügen.

Alle Cheats in Age of Mythology: Retold

Während die Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe von Cheats in Age of Mythology aus dem Jahre 2002 noch eine wichtige Rolle gespielt hat, ist diese in Age of Mythology: Retold irrelevant. Achtet beim Tippen lediglich auf die Leerzeilen. Im Folgenden listen wir euch sämtliche Cheats und die dazugehörigen Effekte auf:

Cheat Effekt Junk Food Night Ihr erhaltet 1.000 Nahrung. Trojan Horse for Sale Ihr erhaltet 1.000 Holz. ATM of Erebus Ihr erhaltet 1.000 Gold. Mount Olympus Ihr erhaltet 1.000 Gefallen. Lay of the Land Karte wird aufgedeckt. Uncertainty and doubt Karte wird verdeckt. In darkest Night Es wird Nacht. Set Ascendant Stellt alle Tiere auf der Karte unter euren Befehl. Consider the Internet Alle Einheiten bewegen sich in Zeitlupe. L33T SUPA H4X0R Gebäude, Technologien und Einheiten werden ohne Wartezeit hergestellt. MrMonday KI-Gegner werden stärker. Red Tide Färbt das Wasser rot. Tinfoil Hat Randomisiert die Zugehörigkeit von Einheiten und Gebäuden. Reset Button Entfernt alle Gebäude (mit Ausnahme des Dorfzentrums) Engineered Grain Füllt verfügbare Nahrung von Tieren auf. Isis hear my Plea Alle Helden eures Pantheons werden rekrutiert. Atlantis Reborn Alle Helden der Atlanter werden rekrutiert. Divine Intervention Abklingzeit der Götterkräfte wird aufgehoben. Pandoras Box Eure Götterkräfte werden durch vier zufällige Götterkräfte ersetzt. Wrath of the Gods Eure Götterkräfte werden durch Naturkatastrophen ersetzt. Goatunheim Ihr erhaltet die Götterkraft "Ziegenheim", mit der ihr ausgewählte Einheiten in Ziegen verwandelt. Fear the Forage Ihr erhaltet die Götterkraft "Lebender Wald", die Beerensträucher lebendig macht. Bawk Bawk Bawk Ihr erhaltet die Götterkraft "Hühner-Meteor", die das Umfeld mit Hühnern beschädigt. Titanomachy Ihr erhaltet sofort den Titanen eures Pantheons. I want teh Monkeys!!!1! Ihr erhaltet eine Herde "Affen von Seth". Wuv Woo Ihr erhaltet die Einheit "Fliegendes purpurrotes Nilpferd". O Canada Ihr erhaltet die Einheit "Laser-Bär". Tines of Power Ihr erhaltet die Einheit "Gabeljunge". BarkBarkBarkBarkBark Ihr erhaltet die Einheit "Bella". Wrath of Cyclone Verwandelt alle eure Einheiten in Titanen eures Pantheons. Thrill of Victory Ihr gewinnt die laufende Partie sofort. Channel Surfing Ihr gewinnt die Kampagnen-Mission sofort.

