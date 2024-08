Age of Mythology Retold: Die besten Tipps zum Einstieg

In Age of Mythology: Retold warten Zentauren, Mumien, Drachen und andere mythische Kreaturen darauf von euch entfesselt und in den Kampf geschickt zu werden. Doch die KI ist gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden erbarmungslos und schenkt euch meist nur wenige Minuten, bevor sie ihre Einheiten für den Angriff bereitmacht. In diesem Guide verraten wir euch einige Tipps und Tricks, die den Einstieg einfacher gestalten.

Bildet viele Dorfbewohner aus

Jedes Pantheon (Griechen, Ägypter, Nordmänner und Atlanter) erfordert in Age of Mythology: Retold eine andere Spielweise. Allerdings haben sie allesamt etwas gemein: Ihr müsst einen Tempel bauen, ehe ihr ins klassische Zeitalter voranschreiten könnt. Und genau das solltet ihr so schnell wie möglich tun. Denn erst im zweiten Zeitalter könnt ihr Militärgebäude errichten und euch vor feindlichen Angriffen schützen.

Der Tempel kostet euch Gold und Holz, allerdings solltet ihr euer Hauptaugenmerk zunächst auf Nahrung legen. Nur mit Nahrung könnt ihr Dorfbewohner ausbilden und von denen könnt ihr kaum genug haben. Geht also sicher, dass permanent neue Dorfbewohner ausgebildet werden und sammelt andere Ressourcen erst, sobald ihr mehr Nahrung generiert als ausgebt.

Aktiviert die automatische Warteschlange

Wollt ihr nicht ständig daran denken müssen neue Einheiten zu produzieren, gibt es eine einfache Möglichkeit sie permanent auszubilden. Macht statt einem Linksklick einfach einen Rechtsklick auf die von euch benötigte Einheit, um die automatische Warteschlange zu aktivieren.

So wird dieselbe Einheit immer wieder automatisch produziert, bis ihr den Vorgang wieder abbrecht. Habt ihr den Überblick über all die automatischen Warteschlangen verloren, ist auch das kein Problem. Am linken oberen Bildschirmrand seht ihr alle Technologien und Einheiten, die momentan produziert werden. Klickt einfach auf das entsprechende Kästchen und das Gebäudefenster mit der jeweiligen Produktion wird geöffnet.

Fügt eine Einheit mit einem Rechtsklick einer endlosen Warteschlange hinzu. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung)

Werkzeuge haben Priorität

Unheimlich wichtig ist es nicht nur jede Menge Dorfbewohner oder Sammler auszubilden, sondern auch die Upgrades im Kornspeicher und im Lagerhaus zu erforschen. Im Kornspeicher finden sich Werkzeug-Technologien, mit denen eure Sammler schneller Nahrung von Feldern, Sträuchern oder Tieren erwirtschaften können. Im Lagerhaus findet ihr hingegen Upgrades für die schnellere Holz- und Goldgewinnung.

Ihr schaltet in jedem Zeitalter ein weiteres Upgrade für Nahrung, Holz und Gold frei und ihr solltet diese Technologien stets so schnell wie möglich erforschen, um die Ressourcengewinnung bedeutend zu steigern.

Sammelt Reliquien

Auf den Spielkarten sind Reliquien versteckt, die euch mächtige passive Boni verleihen. So generiert ein Dorfzentrum beispielsweise automatisch Gefallen oder eure Fernkampfeinheiten richten größeren Schaden an. Aus diesem Grund solltet ihr mit dem Späher sofort die Spielwelt nach Reliquien auskundschaften.

Habt ihr eine Reliquie gefunden, könnt ihr sie mit einem Helden einsammeln und zu eurem Tempel bringen. Sobald der Held die Reliquie am Tempel abgegeben hat, werden die Boni automatisch gewährt. Zerstört ihr einen feindlichen Tempel, könnt ihr die darin abgelegten Reliquien übrigens auch an euch reißen.

Findet Reliquien und bringt sie zum Tempel. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Siedlungen maximieren die Bevölkerungskapazität

Zur Steigerung der Bevölkerungskapazität könnt in Age of Mythology: Retold Häuser bauen. Allerdings dürft ihr nur eine begrenzte Anzahl davon errichten, ehe ihr die maximale Anzahl erreicht.

Ihr könnt auch neue Dorfzentren bauen, diese steigern eure maximale Bevölkerung jedoch nicht und verschaffen euch lediglich einen Vorteil, wenn ihr mehr Dorfbewohner in kürzerer Zeit ausbilden möchtet.

Anders verhält es sich mit in der Spielwelt vorzufindenden Siedlungen. Errichtet ihr auf einer Siedlung ein Dorfzentrum, steigert ihr die maximale Bevölkerungskapazität, was euch einen mächtigen Vorteil gegenüber euren Kontrahenten verschaffen kann. Immerhin seid ihr so in der Lage eine höhere Anzahl an militärischen Einheiten auf das Schlachtfeld zu führen.

Gewinnt Gold durch den Marktplatz

Auf den Karten sind Goldvorkommen nur begrenzt verfügbar. Zieht sich das Gefecht in die Länge, ist es also durchaus möglich, dass ihr kein Gold mehr abbauen könnt oder durch euren Gegner daran gehindert werdet auf übrige Goldvorkommen zuzugreifen.

Abhilfe kann hierbei der Marktplatz schaffen. Das hier erhältliche Lasttier ist nämlich in der Lage Gold vom Marktplatz zu einem eurer Dorfzentren zu liefern. Dabei solltet ihr den Marktplatz aber möglichst weit von eurer Siedlung entfernt errichten. Umso weitere Laufwege die Lasttiere zurücklegen, desto mehr Gold erhaltet ihr auch pro Lieferung.

Beim Marktplatz wird über dies hinaus auf eine unendliche Goldreserve zurückgegriffen. Und wenn ihr andere Ressourcen brauchen solltet, könnt ihr diese ebenfalls über das Gebäude erwerben.

Baut einen Marktplatz, um an Gold zu kommen. (© Bildquelle: Screentshot GIGA)

Gesamtes Militär auswählen und Einsatzgruppen erstellen

Habt ihr den Überblick über eure militärischen Einheiten verloren, könnt ihr sämtliche Soldaten mit einem einfachen Klick auswählen. Den entsprechenden Button dafür findet ihr am rechten unteren Bildschirmrand. Klickt auf das Stiefel-Symbol und wählt danach den gewünschten Sammelpunkt auf der Spielwelt.

Wollt ihr Einheiten hingegen in einer Einsatzgruppe zusammenfassen, ist auch das möglich. Am linken oberen Bildschirmrand könnt ihr ein Pluszeichen sehen. Wählt die Einheiten, die ein Team bilden sollen aus und klickt anschließend auf das Pluszeichen. So könnt ihr mehrere Trupps zusammenstellen und sie zielgerichteter befehligen.

Wählt das Pluszeichen, um eine Einsatzgruppe zu erstellen und das Stiefel-Symbol, um alle verfügbaren militärischen Einheiten auszuwählen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

