Vor 26 Jahren habe ich meinem Vater dabei zugeschaut, jetzt spiele ich dieses Strategie-Meisterwerk selbst

26 Jahre nach seinem Release habe ich auf meiner Xbox endlich einen Strategie-Kracher für mich entdeckt, der mich lange nicht interessiert hat. Jetzt sehe ich endlich, was alle an Age of Empires 2 finden – und für mich schließt sich damit ein persönlicher Kreis.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz.

Age of Empires 2: Nach 26 Jahren endlich auf meiner Wellenlänge

Ich habe fast nur negative Kindheitserinnerungen an Age of Empires 2. Ich habe meinem Vater früher viel beim Computerspielen zugeschaut und AoE 2 war furchtbar langweilig – kein Vergleich zum Beispiel zu Tomb Raider, das mich als Zuschauer komplett in seinen Bann zog.

Im Gegensatz zu Laras spannenden Third-Person-Abenteuern an exotischen Orten beeindruckte mich das wuselige Bauen und Manövrieren von Häusern, Baracken und Einheiten nicht wirklich und zum Zuschauen waren selbst die Schlachten des beliebten Strategiespiels nicht allzu interessant.

Die taktischen Kniffe und die filigrane Kunst, sich eigene Basen und Burgen und florierende Dörfer aufzubauen, habe ich als Kind komplett übersehen – eine klassische Perlen-vor-die-Säue-Situation, wie ich nun endlich mit fast 3 Dekaden Verzögerung einsehe.

Strategie-Meisterwerk läuft großartig auf der Xbox

Als das Spiel vor einer Weile im Xbox-Sale war, habe ich mir Age of Empires 2: Definitive Edition gekauft, ohne dabei große Erwartungen zu haben. Ich habe voll und ganz damit gerechnet, dass ich es einmal ausprobiere, mich langweile und es dann zugunsten irgendeines schnelleren und spannenderen Spiels zur Seite lege.

Doch von Beginn an, ab dem Kampagnen-Tutorial, in dem ich Seite an Seite mit William Wallace gegen die Engländer in den Kampf zog, hat mich Age of Empires 2 komplett überzeugt.

Das Gameplay ist ausbalanciert, einfach zu verstehen und schwierig zu perfektionieren. Es bietet jede Menge Tiefgang und Möglichkeiten, eigene Strategien zu entwerfen, auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Obwohl es bereits 26 Jahre auf dem Buckel hat, ist es dabei bemerkenswerter Weise kein Stück altbacken – das gleiche gilt auch für die hübsche Remaster-Grafik.

Jetzt, da ich zugeben muss, dass mein Vater mit Age of Empires 2 vor so langer Zeit also doch den richtigen Riecher hatte, muss ich meine eigenen Gaming-Vorlieben noch einmal gründlich überdenken. Hat sich mein Geschmack geändert oder hatte ich einfach immer schon Unrecht?

Könnte es etwa sein, dass er damals ebenfalls damit Recht hatte, dass Civilization richtig Spaß macht? Vielleicht sollte ich mir auch diese Strategie-Reihe, die ich als Kind unendlich langatmig fand, etwas genauer ansehen – aber natürlich erst, wenn ich mit Age of Empires 2 durch bin.

