Age of Empires 2: Komplettlösung

An dieser Stelle findet ihr die Lösung für alle Kampagenen im Strategie-Klassiker Age of Empires 2. Die Komplettlösung hilft euch bei den Kampagnen der Jungfrau von Orléans, Saladin, Dschingis Khan und Barbarossa.

Anzeige

Kampagne: Jungfrau von Orléans

Mission 1: Ein zweifelhafter Erlöser

Joan muss überleben

Joan muss die Festung von Chinon erreichen

Anzeige

Geht zunächst durch das Rebellenlager und sammelt die übrigen Einheiten ein, die sich euch anschließen wollen. Nun marschiert ihr Richtung Süden und folgen dem Pfad bis zu einem Schlachtfeld. Mischt euch jedoch dort nicht ein, sondern wartet bis der Kampf beendet ist und euch weitere Einheiten anschließen. Folgt nun weiterhin dem Pfad bis zu dem Burgtor der Burgunder.

Durchquert das Tor, das ist der einzige Weg über den Fluss. Geht an das Osttor, durchbrecht es und bekämpft die Einheiten, die euch entgegenkommen. Geht einmal durch das Burgundergebiet, über den Fluss und dann den Pfad entlang, bis ihr auf Schiffe stoßt. Ladet eure Einheiten auf die Schiffe und fahrt Richtung Süden. Nach der zweiten Flussgabelung müsst ihr eure Einheiten rechts an Land bringen.

Dort stoßt ihr auf weitere Verstärkung. Überquert den Fluss und folgen dem Pfad bis zu einer Brücke. Nach der Überquerung der Brücke marschiert in Chinon ein. Wenn ihr Chinon durchquert, erreicht ihr die Burg. Damit ist diese Mission erfüllt.

Anzeige

Mission 2: Die Jungfrau von Orléans

Joan muss überleben

Die Kathedrale von Orléan darf nicht zerstört werden

Die Briten im Norden müssen vernichtet werden

Verlasst die Festung durch das Tor Richtung Südwesten und marschiert weiter in diese Richtung. Während des Marsches trefft ihr einen Mönch, der später von Vorteil sein wird, denn er heilt eure verwundeten Truppen. Geht weiter bis zu den britische Widersachern räumt diese aus dem Weg und schickt eure verwundeten Einheiten zum Mönch zurück, denn schon bald wird jedes Fünkchen Lebensenergie von Bedeutung sein.

Zieht nun mit euren Truppen bis nach Blois und übernehmt das Kommando über die französischen Einheiten. Bildet eine Gruppe aus den Karren, d'Alencon und Joan, geht durch das nördliche Tor und dann weiter nach Norden. Benutzt dabei nicht den Pfad oder über die Brücke, sondern setzt mit dem Schiff ans andere Ufer und zieht in Orléan ein. Nach der Begrüßung durch die Dorfbewohner entwickelt Pfeilfiedern in der Waffenschmiede, ihr steigt somit in die nächste Zivilisationsstufe auf.

Anzeige

Errichtet jetzt eine Belagerungswerkstatt und baut an jedem Tor einen weiteren Wachturm. Stellt ein paar eurer Einheiten aus Blois zur Sicherung der Hafenanlage ab und erschafft in Orléan einige Ritter. Solltet euch die Nahrung ausgehen, tauscht mit Holz oder Gold. Schickt eure Dorfbewohner durch das südliche Tor nach Westen um die Äcker zu bearbeiten und eure Ritter durch das nördliche Tor um Wache zu schieben.

Schafft neue Dorfbewohner, schickt diese zum Holz hacken, Gold abtragen und Steine abbauen. Produziert nun weitere 30 Ritter und danach 5 bis 10 Rammböcke für den Kampf. Ihr Angriff sollte in mehreren Schüben geschehen, denn sobald der erste Schub bekämpft ist, muss der nächste in Aktion treten. Der Sieg ist nicht zu schaffen, wenn alle gleichzeitig angreifen. Habt ihr die Mauern durchbrochen, müsst ihr sich noch eine der Burgen in Grund und Boden schlagen. Damit ist diese Mission erfüllt.

Anzeige

Mission 3: Die Befreiung der Loire

Joan muss überleben

Zerstört mindestens drei britische Burgen

Schickt einen Späher flussaufwärts. Wenn er Schiffe sichtet, schickt ihr diese zu euren bereits wartenden Truppen. Ladet eure Truppen ein und fahrt bis ganz nach Osten. Diesen Vorgang müsst ihr mehrmals wiederholen, da eurer Bestand an Truppen zu groß ist um gemeinsam verschifft zu werden. Zerstört den gegnerischen Wachturm auf der Waldlichtung, baut ein Dorfzentrum im mittleren Osten und kümmert euch um den Ökonomiewachstum eurer Siedlung.

Mauert den Flussübergang im Westen zu und stellt dort einen weiteren Wachturm auf. Ein zusätzlicher Wachturm im Norden sichert euch gegen britische Angriffe. Baut nun einen Hafen im Süden, Stallungen, eine Schmiede und militärische Gebäude. Produziert 20 Ritter und 10 Bogenschützen, greift die Burgunder im Westen an und zerstört deren Siedlung.

Jetzt baut nördlich der ehemaligen burgundischen Siedlung eine Burg, einige Stallungen und eine Belagerungsstätte. Entwickelt viele Steinschleudern und weitere Einheiten. Jetzt greift die nordwestliche Burg an. Nach einem Kampf gegen die gegnerischen Truppen zerstört ihr diese Burg. Anschließend zieht ihr euch in eure eigene Burg zurück um eure Einheiten zu heilen.

Nun beginnt den nächsten Angriff südwestlich, zerstört auch diese Burg und erholt euch erneut in eurer eigenen Festung. Die letzte Burg befindet sehr weit südwestlich am Kartenrand. Sie ist ein wenig schwieriger zu knacken, da die Wachtürme innen postiert sind und sich Herden von Bogenschützen auf euch stürzen, sobald ihr durch die Mauern vorgedrungen seid. Zerstört sie nach dem Kampf auch diese Burg und die Mission ist beendet.

Mission 4: Der Aufstieg

Diese Mission beginnt mit Joan, einigen Reitern und zwei Mönchen im Südosten. Genau im Westen liegt die französische Siedlung, die man jedoch nicht auf direktem Wege ansteuern sollte, da dieser Weg tödlich enden würde. Begebt euch nach der ersten Weggabelung Richtung Süden und schickt eure Ritter allein nach Westen, um die auf dem Weg liegenden drei Wachtürme auszuschalten, schickt Joan und die restliche Truppe hinterher.

Setztet eure Mönche ein, sobald ihr in der Siedlung angekommen seid, schickt eure Bogenschützen in das Dorfzentrum und platziert die übrigen Einheiten in dessen Nähe. Nun vermauert ihr die Flussübergänge, verstärkt diese mit Wachtürmen und produziert einige Dorfbewohner, die einen Hafen, eine Universität, Stallungen, eine Belagerungsstätte und eine gut funktionierende Ökonomie aufbauen sollen.

Schickt nun 2 bis 3 Galeonen los, die das gegenüberliegende Ufer angreifen sollen. Lockt jetzt mit Spähtruppen die gegnerischen Ritter aus ihrer Siedlung und lasst sich bis zu euren Wachtürmen verfolgen. Hier tappt der Gegner in eure Falle, die euren Sieg über Chalon vereinfacht.

Die Pfeilschleudern besiegt ihr allein mit euren Galeonen, indem ihr diese auf die Schleudern schießen lasst und dann die Position sofort ändern, ehe diese zurückschlagen können. Dieses wiederholt ihr so lange, bis die Schleudern erledigt sind. Nun schickt ihr 10 bis 15 Chevaliers nach Chalon und zerstört deren Dorfzentrum. Jetzt kommt Troyes, östlich der Landbrücke, auf euren Schlachtplan.

Zunächst besorgt ihr euch Mönche und schickt daraufhin eure Chevaliers am Fluss entlang nach Osten. Nehmt auf diesem Feldzug einige Dorfbewohner mit, die mitten auf der Karte eine Burg errichten sollen, in die sich eure Truppe zurückzieht. In kurzen Abständen lassen sich gegnerische Truppen blicken, die eure Burg angreifen. Wehrt diese ab, indem ihr einige Einheiten nach draußen in den Kampf schickt.

Wenn nur noch wenige Angriffe folgen, nehmt euch euren Trupp, zieht in Troyes ein und zerstört das Dorfzentrum. Nun ist Rheims an der Reihe, nordwestlich der Karte. Bestückt zunächst eure Burg mit 10 bis 15 Chevaliers, 3 bis 4 Dorfbewohnern und Priestern. Schickt nun einige Einheiten zum südlichen Stadttor von Rheims. Sobald dort Einheiten ausstürmen, begeben sich eure Truppen zu eurer Burg, der Feind nimmt natürlich die Verfolgung auf.

Wenn die Verfolger sich im Schussradius eurer Burg befinden, haben sie keine Chance mehr gegen eure Macht. Schickt erneut eure Leute aus, aber nun in westliche Richtung der verfeindeten Siedlung, um die Steinschleuder zu zerstören. Nach gelungener Schlacht schickt ihr eure Tribock- Geschütze gegen Rheims und zerstört die drei Burgen und das Dorfzentrum. Wieder ist eine Mission erfüllt.

Mission 5: Die Belagerung von Paris

Joan muss überleben

Befreit die Flüchtlinge aus der englischen Tyrannei und geleiten mindestens sechs davon zum Chateau Compiègne

Rendezvous mit den Truppen des Königs am Südufer der Steine

Teilet eure Einheit zunächst in kleinere Truppen ein. Teilet die Truppen in Joan und die Paladine, in Reiter und Pikeniere, in Kanoniere und Bogenschützen und in Tribock-Schleudern. Stellt zunächst alle auf nicht angreifen um und setzt dann euren Weg fort. Der durch das Haupttor ist mit Sicherheit tödlich, daher solltet ihr den Weg ganz südlich nehmen und durch die Mauer mit nur vier Gegnern stoßen, am besten sind dafür die Schleudern geeignet.

Nun zieht in Paris ein und gehen folgenden Weg: Links, rechts, weiter nach Norden bis zur roten Flagge, links und weiter bis zum Burgtor, von dort dann nach Norden und wieder links.

Folgt dem Pfad bis zu den Flüchtlingen, die ihr mitnehmen. Nun am Fluss entlang nach Osten bis zur kleinen Kirche. Dort trifft schon nach kurzer Wartezeit die Verstärkung des Königs ein. Jetzt überquert ihr die Brücke Richtung Norden und immer geradeaus bis zu den Mauern von Paris, die ihr wieder mit den Schleudern sprengt. Zerstört auch die im Weg liegenden Waldstücke, um aus Paris herausmarschieren zu können.

Weiter geht es Richtung Norden, zerstört das Waldstück, das euch den Weg versperrt. Habt ihr euch dort auch durchgebissen, geht ihr in Richtung Osten bis zum Chateau und schließlich Richtung Süden durch das Burgtor. Sobald ihr Flüchtlinge zwischen die vier Flaggen platziert habt, ist die Mission erfüllt.

Mission 6: Ein perfekter Märtyrer

In der Gefangenschaft wird Joans umgebracht und Guy Josselyne kämpft weiter. Folgt dem Pfad nach Osten bis zur französischen Armee, weiter über den Fluss nach Süden bis zur Artillerie und schließlich mit eurer prächtigen Armee nach Süden bis zur Burgundersiedlung. Folgt nun dem Weg bis zur Festungsmauer der Burgunder. Lasst eure Belagerungskanonen den nordöstlichen Wachturm zerstören.

Sobald burgundische Einheiten herausströmen, zieht ihr die Kanonen hinter eurer Kavallerie zurück und eliminieren die Angreifer. Schickt eure Kanonen wieder an die Arbeit und wiederholt das Spiel. Zerstört jetzt das Burgtor, die restlichen Wachtürme und das Dorfzentrum. Auch die Mönche und ihre spirituellen Kräfte solltet ihr eliminieren. Nun gehört euch Hab und gut der Burgundern.

Nutzt eure bereits aufgebaute Siedlung für euch, repariert das Tor sowie die Löcher in den Mauern und baut ein Dorfzentrum. Lasst die Dorfbewohner nach erfolgter Reparatur eine Ökonomie aufbauen und sammelt eure Truppen, um den Fluss in der Mitte der Karte zu überqueren. Die Türme am Südwestufer solltet ihr umgehend mit Hilfe der Triböcke zerstören.

Die restlichen Angreifer, die sich euch in den Weg stellen, werden von eurer Einheit sofort bekämpft. Jetzt könnt ihr die Brücke überqueren und dem Ufer in westlicher Richtung folgen. Habt ihr so den Weg freigemacht, schickt die restlichen in der Siedlung zurückgebliebenen Marktkarren und Einheiten hinterher. Schleicht nun mit eurer gesamten westlichen Einheit Richtung Südwesten bis zum Westtor.

Sobald ihr alle Gegner auf eurem Weg erledigt und ein Loch in die Mauer gesprengt habt, zieht ihr in die Stadt ein. Wenn der Marktkarren die Hügelspitze erreicht, ist der Krieg gewonnen und die französische Flagge wird gehisst!