Koop-Hit auf PS5, Xbox und Steam bricht gleich drei Guinness-Weltrekorde

Anfang März 2025 legte das Koop-Spiel Split Fiction einen ziemlich erfolgreichen Release hin. Jetzt reicht es auch, um offiziell auf neues Weltrekord-Niveau aufzustellen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Split Fiction bricht Weltrekorde

Das schwedische Studio Hazelight brachte nach A Way Out und It Takes Two das nächste Koop-Abenteuer heraus, das auf klassisches Gameplay mit geteiltem Bildschirm setzt. Split Fiction ist dabei sogar noch erfolgreicher als die bisherigen Projekte von Hazelight.

Anzeige

Der Erfolg wird knapp einen Monat nach Release nun auch von offizieller Seite attestiert, denn das Spiel bricht ganze drei Guinness-Weltrekorde (Quelle: Guinness World Records). In den folgenden drei Kategorien konnte Split Fiction die weltweiten Bestleistungen erreichen:

Meistgespieltes lokales Koop-Spiel auf Steam : Schon kurz nach dem Release erreichte Split Fiction auf Steam 259.003 gleichzeitig aktive Spieler auf Valves Plattform (Quelle: GWR)

: Schon kurz nach dem Release erreichte Split Fiction auf Steam 259.003 gleichzeitig aktive Spieler auf Valves Plattform (Quelle: GWR) Meistverkauftes lokales Koop-Spiel in den ersten 48 Stunden nach Release : In den ersten zwei Tagen verkaufte sich Split Fiction 1 Million Mal (Quelle: GWR)

: In den ersten zwei Tagen verkaufte sich Split Fiction 1 Million Mal (Quelle: GWR) Meistverkauftes lokales Koop-Spiel in der ersten Woche nach Release: In der ersten Woche verkaufte sich Split Fiction 2 Millionen Mal (Quelle: GWR)

Anzeige

Reviews sprechen klare Sprache

Auf Metacrtic liegen die Versionen für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (Steam) bei Durchschnittswertungen von knapp über 90. Die Wertungen decken sich mit unserem eigenen Test, in dem wir eine 9,2 für die PS5-Version vergeben.

Maximale Zugänglichkeit durch Freunde-Pass

Wie schon bei den bisherigen Projekten von Hazelight Studios hat auch Split Fiction wieder den Freunde-Pass. Durch dieses Feature muss nur einer der beiden Koop-Partner das Spiel tatsächlich kaufen und kann den anderen unabhängig von der Plattform zum Spielen einladen. Das Spiel kann dann kostenlos heruntergeladen und in vollem Umfang gespielt werden.

Anzeige

Obwohl Split Fiction im Splitscreen auch online gemeinsam gespielt werden kann, gehört dieses Feature zum klassischen Couch-Koop, den es bereits seit Jahrzehnten gibt. Das Spielkonzept scheint gerade wieder im Trend zu liegen, sehr zur Freude unseres Kollegen Gregor:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.