Plötzlich Steam-König: Die-Sims-Alternative ist da – und geht direkt durch die Decke

Die bekannte Die-Sims-Alternative Inzoi ist auf Steam erschienen, begeistert Spieler und hat auch direkt den ersten Platz der Steam-Charts erobert. Hat Die Sims 4 nun doch ausgedient?

Inzoi begeistert Steam-Spieler: 88 Prozent positive Reaktionen

Die Lebenssimulation Inzoi ist im Early Access auf Steam erschienen und hat sich sofort an die Spitze der Steam-Charts katapultiert (Quelle: Steam).

Erste Kritiker-Reviews der frühen Version des Spiels sind nicht gerade begeistert – die Gaming-Seite RockPaperShotgun beschreibt das Spiel etwa als „seelenlos“ (Quelle: RockPaperShotgun) und in einem anderen Review wird Inzoi zwar Potential zugeschrieben, doch momentan sei es noch ohne „bedeutungsvolle Inhalte“ (Quelle: GamesRadar).

Erste Steam-Spieler sehen das aber anders. Trotz viel Kritik vor Release sind 88 Prozent der Spieler begeistert und geben einen Daumen nach oben für Inzoi (auf Steam ansehen). Es bleibt also Hoffnung, dass die wunderschöne Lebenssimulation womöglich doch noch Die Sims vom Thron stoßen kann – auch, wenn es womöglich noch jede Menge Zeit dafür braucht.

Schaut in den neuen Trailer zu Inzoi:

Hat Inzoi das Zeug zum Die-Sims-Konkurrenten?

Inzoi will eine Lebenssimulation nach dem Vorbild von Die Sims sein und schafft grafisch einen gigantischen Sprung: Allein der Charakter-Editor hat bereits haufenweise Lob eingefahren, weil er nicht nur komplex ist, sondern auch grafisch fast lebensechte Figuren erschafft.

In Inzoi kreiert ihr eure eigenen Zois – Charaktere, mit denen ihr dann in der Life-Sim das Großstadtleben erforschen könnt. Es gibt Interaktionen mit anderen Zois sowie Jobs, die ihr verfolgen solltet, um an Geld zu kommen und Survival-Anzeigen, die euch mitteilen, wie hungrig, dreckig oder glücklich euer Zoi gerade ist.

Inzoi erinnert in nahezu allen Gameplay-Mechaniken an Die Sims – nur sieht es besser aus und bringt frischen Wind ins Genre, wie die Steam-Kritiken erklären. Noch scheint Inzoi nicht jeden Die-Sims-Fan zu überzeugen – doch das könnte sich nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase schnell ändern. Ganz besonders, nachdem Die Sims 5 offiziell eine Absage erhalten hat.

Inzoi ist am 28. März 2025 im Early Access auf Steam erschienen.

