Assassin’s Creed Shadows chancenlos: Drogendealer-Sim trumpft auf Steam auf

Assassin’s Creed Shadows hat einen guten Start hingelegt, doch auf Steam steht plötzlich ein gänzlich anderes Spiel im Rampenlicht, das die Zahlen von Ubisofts Open-World-Kracher in den Schatten stellt. Skurril, dass es sich dabei ausgerechnet um den Drogendealer-Simulator Schedule 1 handelt. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Beliebter als AC Shadows: Steam-Spieler verticken gerne Drogen

Die Drogendealer-Sim Schedule 1 ist am 24. März auf Steam in die Early-Acces-Phase gestartet – und die Community zeigt sich hellauf begeistert. Nach über 8.100 abgegebenen Stimmen steht das skurrile Spiel bei einer äußerst positiven Wertung. Satte 98 Prozent geben den Daumen nach oben (auf Steam ansehen).

Anzeige

Schedule I TVGS

Von solch einer Wertung können Mega-Blockbuster wie Assassin’s Creed Shadows natürlich nur träumen, auch wenn Ubisoft mit 82 Prozent positiven Stimmen zufrieden sein kann.

Anzeige

Auch in den Spielerzahlen hat Schedule 1 allerdings etwas überraschend die Nase vorn. Während AC Shadows in der Spitze bislang „nur“ 64.000 gleichzeitige Spieler auf Steam registrieren konnte, waren es bei dem Simulator satte 142.000 Spieler. (Quelle: SteamDB / SteamDB)

Schedule 1: Breaking Bad auf Steam

In Schedule 1 dreht sich alles um euren Aufstieg als Drogenboss. Ihr kommt ohne große Ressourcen in einer neuen Stadt an und müsst euch als Kleinkrimineller hocharbeiten.

Anzeige

Dazu bietet sich euch hier nicht nur eine Management-Sim, bei der ihr diverse verbotene Substanzen züchten und verarbeiten oder von Grund auf chemisch herstellen müsst. Ihr übernehmt ebenfalls die Auslieferung und sorgt dafür, dass der Stoff unter die Leute kommt.

Zusätzlich kommt ihr in Schedule 1 allerdings auch nicht ohne Schuss- und Schlagwaffen aus, denn Polizei und feindliche Kartelle nehmen eure Expansionspläne nicht einfach ohne Weiteres hin – also müsst ihr in der First-Person-Perspektive auch einige Schusswechsel für euch entscheiden.

Vor Schedule 1 hat 2024 bereits ein anderer Drogendealer-Simulator auf Steam für Aufsehen gesorgt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.