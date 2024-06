Steam-Rausch: Simulator geht mit krimineller Energie in den Bestsellern steil

In den Steam-Charts sorgt ein brandneuer Simulator mit allerlei verbotenen Substanzen für Aufsehen – der Drug Dealer Simulator 2 macht euch zum Drogenbaron und sich selbst in den Bestsellern breit.

Berufssimulatoren genießen in der Steam-Community fast schon traditionell einen guten Ruf – selbst wenn der Job selbst alles andere als bodenständig ist. Das beweist momentan der Drug Dealer Simulator 2, der direkt zum Release die Konkurrenz in den Bestseller-Charts aus dem Weg räumt.

Drug Dealer Simulator 2 feiert Steam-Release

Der Drug Dealer Simulator 2 setzt euch als jemand, der nichts mehr zu verlieren hat, auf der Isla Sombra ab. Nach und nach baut ihr euch dort euer eigenes Drogenimperium auf, etabliert Kontakte, produziert Rauschmittel und versammelt ein Team um euch. Ihr errichtet Unterschlüpfe und Verstecke, wehrt euch gegen andere Gangs und die Polizei und kontrolliert den Handel mit illegalen Substanzen.

Schaut euch hier den Trailer zum Drug Dealer Simulator 2 an:

Drug Dealer Simulator 2: Release-Trailer

Der Drug Dealer Simulator 2 ist am 20. Juni 2024 auf Steam erschienen und hat nach den ersten 490 abgegebenen Stimmen eine größtenteils positive Bewertung auf der Plattform. Spieler loben das Konzept und den Unterhaltungsfaktor, bemängeln aber noch einige Bugs sowie fehlende Features, die sie erwartet haben. Falls ihr euch selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr euch den Drug Dealer Simulator 2 bis zum 4. Juli für 22,05 Euro statt 24,50 Euro sichern (bei Steam ansehen).

Drug Dealer Simulator 2 Byterunners

Steam-Charts: Unterwelt-Simulator schmuggelt sich nach vorn

In den Steam-Bestsellern schmeißt der Drug Dealer Simulator 2 eine fette Überraschungsparty und krallt sich den fünften Platz – damit müssen sich Games wie The Elder Scrolls Online oder Fallout 76 hinten anstellen. Vielleicht wäre der Drogen-Simulator sogar noch weiter nach oben geschnellt, wenn in den Charts nicht gerade FromSoftwares gefeiertes Open-World-Highlight Elden Ring mit seinem neuen DLC Shadow of the Erdtree dominieren würde.

Ein neues Horror-Spiel hat die Steam-Community diese Woche ebenfalls in den Bann geschlagen:

