Traumstart auf Steam: Neue Horror-Perle macht bei Fans ordentlich Eindruck

Horror-Fans freuen sich schon seit einer Weile auf den atmosphärischen Schocker Still Wakes the Deep. Jetzt ist das Spiel endlich auf Steam erschienen und sichert sich direkt starke Bewertungen und einen Platz in den Bestsellern.

Mit Still Wakes the Deep dürfen sich Gamer über einen stimmungsvollen Horrortrip auf eine sinkende Bohrinsel freuen. Das Spiel, das am 18. Juni 2024 erschienen ist, kann zum Release gleich voll in den Bestseller-Charts durchstarten, sorgt bei der Community für Gänsehaut und bekommt begeisterte Kritiken für seine Mühen.

Anzeige

Still Wakes the Deep ist neuer Horror-Tipp auf Steam

Still Wakes the Deep setzt euch 1975 auf einer Bohrinsel in der Nordsee ab. Inmitten eines wütenden Sturms seid ihr jedoch plötzlich komplett von der Außenwelt abgeschottet und die Plattform hält den Naturgewalten nicht mehr stand. In der Folge müsst ihr um euer Überleben kämpfen, während klar wird, dass der Sturm nicht euer einziges Problem ist – düstere übernatürliche Kräfte sind hier ebenfalls am Werk.

Schaut euch hier den Trailer zu Still Wakes the Deep an:

Still Wakes the Deep: Launch Trailer

Kurz nach dem Release kann Still Wakes the Deep auf Steam bislang knapp über 270 Bewertungen vorweisen – insgesamt fällt das Urteil für das Spiel des Entwicklers The Chinese Room sehr positiv aus. Wenn ihr euch das unerbittliche Survival-Erlebnis ebenfalls zutraut, könnt ihr euch das Horror-Game jetzt noch bis zum 2. Juli 2024 für 31,49 Euro statt 34,99 Euro sichern (bei Steam ansehen).

Anzeige

Still Wakes the Deep The Chinese Room

Steam-Bestseller: Horror-Highlight steigt weit oben ein

Nur kurze Zeit nach dem Release steigt Still Wakes the Deep ganz knapp hinter den Top 10 in den Steam-Bestsellern ein – nicht schlecht für ein klaustrophobisches Singleplayer-Spiel von einem kleineren Entwickler. Einige größere Namen, die dazu auch noch teilweise deutlich im Preis reduziert sind, verhindern derweil eine bessere Platzierung. Unter anderem finden sich Avatar: Frontiers of Pandora, Forza Horizon 5 und Age of Wonders 4 mit attraktiven Rabatten vor dem Horror-Spiel wieder (Quelle: Steam).

Anzeige

Ein Star-besetzter Shooter kann aktuell bei seinem Steam-Release ebenfalls in den Charts überzeugen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.