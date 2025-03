12 Jahre altes Gaming-Phänomen erscheint im April auf Steam

Ein echtes Gaming-Phänomen erscheint bald auf Steam. Obwohl die Browser-Version schon 12 Jahre alt ist, erscheint GeoGuessr zunächst im Early Access.

GeoGuessr erscheint bald auf Steam

Auf Steam ist eine Produktseite für GeoGuessr aufgetaucht. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber das Browser-Spiel soll irgendwann im April erscheinen.

GeoGuessr ist ursprünglich schon im Jahr 2013 erschienen. Ihr werdet an einen zufälligen Ort gebracht, der irgendwann mal von Google Street View fotografiert wurde und müsst raten, wo genau ihr seid. Das Prinzip ist einfach und doch genial. GeoGuessr ist in den letzten Jahren schnell zu einem Phänomen geworden. Es hat Zuschauer auf Twitch begeistert und hat sogar eine beeindruckende E-Sport-Szene aufgebaut, in der Profis auf den Meter genau herausfinden, wo das Spiel sie abgesetzt hat.

Die Steam-Produktseite verrät weiterhin, dass GeoGuessr zuerst im Early Access erscheinen wird. Die Eary-Access-Phase soll mindestens sechs Monate anhalten, während neue Features entwickelt werden. Zum Release sollen Spieler in kompetitiven Solo-Duellen antreten kund sich außerhalb von Ranglisten im Team mit anderen messen können. Auch Crossplay mit der Browser-Version wird unterstützt.

Wie viel wird GeoGuessr auf Steam kosten?

Die GeoGuessr-Produktseite verrät aktuell noch nicht, wie viel das Spiel kosten wird. Um auf die meisten Features der Browser-Version zugreifen zu können, benötigen Spiele ein Abo und es sieht ganz so aus, als würde es auf Steam ähnlich laufen.

Die Amateurdivision und die Team-Duelle sollen kostenlos verfügbar sein – für die Solo-Duelle benötigt ihr allerdings einen GeoGuessr Steam Pass. Solltet ihr bereits für die Browser-Version zahlen, dann nützt euch das gar nichts. Beides Abos scheinen komplett parallel zu laufen.

Schaut euch hier den Trailer für die GeoGuessr Steam Edition an:

GeoGuessr Steam Edition

