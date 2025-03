Google krempelt Android Auto um – das ändert sich für euch

Der digitale Assistent in eurem Auto steht vor einem Generationswechsel. Mit dem Rollout von Android Auto 14.0 bereitet Google die Ablösung des bewährten Google Assistant durch den KI-Assistenten Gemini vor. Die im Update entdeckten Code-Hinweise zeigen: Der Wechsel ist beschlossene Sache – nur der genaue Zeitpunkt bleibt noch im Dunkeln.

Android Auto: Der große Umbruch steht bevor

Das jetzt gestartete Update auf Android Auto 14.0 bringt zwar noch keine sichtbaren Veränderungen mit sich, legt aber bereits die technischen Grundlagen für die Integration von Gemini.

In den Programmzeilen des Updates finden sich eindeutige Hinweise wie „Gemini ist jetzt der persönliche KI-Assistent in Ihrem Auto“ sowie Textmeldungen, in denen Google um Feedback von den Nutzern bittet (Quelle: Android Authority). Durch die Formulierungen wird auch klar: Google will den Assistant anscheinend vollständig durch Gemini ersetzen, nachdem Ende letzten Jahres mit der Einführung von Gemini Live der Auftakt gemacht wurde.

Google stellt immer mehr auf KI um

Die Ablösung des Google Assistant durch Gemini fügt sich in eine größere KI-Strategie ein. In den Pixel-Handys kommt Gemini bereits seit einiger Zeit standardmäßig zum Einsatz – inzwischen gibt es auch hierzulande KI-Übersichten in der klassischen Google-Suche, auch wenn es bei dieser Funktion aktuell noch Nachbesserungsbedarf gibt.

Was bedeutet das für die Zukunft? Die KI-gestützte Technologie könnte nicht nur präziser auf Sprachbefehle reagieren, sondern auch kontextbezogener arbeiten und einen größeren Funktionsumfang bieten. Wann Google den großen Umbruch wagt, steht noch in den Sternen. Ein konkreter Starttermin geht aus den Code-Schnipseln nicht hervor. Das aktuelle Update zeigt aber: Die Weichen sind gestellt, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit.

Euer Auto unterstützt offiziell kein Android Auto? Kein Problem – so könnt ihr das Feature in Windeseile nachrüsten:

