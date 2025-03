Endlich bessere Wettervorhersagen dank neuem KI-Modell – es braucht nicht mal einen Supercomputer

Wir alle kennen es: Statt strahlendem Sonnenschein regnet es plötzlich. Statt der angekündigten 17 Grad werden es plötzlich 25 Grad und wir sind viel zu warm angezogen. Ein neues Wettermodell soll diese Fehlprognosen vergessen machen.

Wettervorhersagen wichtig

Man verlässt sich auf seine Wetterapps oder auf die Meteorologen im Fernsehen – und am Ende stimmt wieder nur die Hälfte. Das Problem ist allseits bekannt und was für uns als „normale“ Menschen ärgerlich ist, kann in manchen Bereichen wirklich gefährlich werden. Insbesondere im Verkehr sind korrekte Voraussagen von großer Bedeutung.

Muss die Straße wegen Schneefalls gesperrt werden? Gibt es Blitzeis und muss infolgedessen eventuell der Schulunterricht ausfallen? Können Schiffe bei starkem Sturm noch auslaufen und macht das Gewitter eine temporäre Sperrung des Flughafens notwendig? Zur Beantwortung solcher Fragen braucht es möglichst genaue Wettervorhersagen.

Advark Weather soll Wettervorhersagen revolutionieren

Das neue Programm läuft auf Basis der Künstlichen Intelligenz und soll von jedem normalen Computer aus bedienbar sein. Die bisher in der Meteorologie benutzten Super-Computer werden nicht mehr benötigt. Schlussendlich kann es auch auf Menschen verzichten. Es basiert auf Satellitenbeobachtungen und Informationen aus den weiter genutzten Wetterstationen (Quelle: nature.com).

Während frühere Vorhersagen auf den Super-Computern mehrere Stunden benötigt haben, soll das KI-Modell innerhalb von Sekunden eine zuverlässige Prognose bereitstellen. Laut Entwickler Richard Turner von der University of Cambridge werden künftige Wetterprognosen schneller, billiger, flexibler und genauer denn je zuvor.

Daten werden gespart

Zudem soll Advark Weather nur noch zehn Prozent der bisher genutzten Datenmenge für seine Vorhersagen benötigen. Besonders ist am Modell auch, dass es für viele Branchen einfach in ihren Unternehmen zu nutzen sein wird, ohne, dass spezielle Technik und besondere Expertise benötigt wird.

Das European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) nutzt schon heute eine Mischung aus traditioneller Wetterprognose und Künstlicher Intelligenz.

