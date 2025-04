Samsung überrascht: Selbst das Galaxy S23 profitiert vom S25

Samsung plant die Ausweitung seiner innovativen Now-Brief-Funktion auf eine breite Palette älterer Flaggschiff-Smartphones. Das bisher exklusive Feature der Galaxy-S25-Serie wurde in der neuesten Beta-Version von One UI 7 bereits bei mehreren Vorgängermodellen entdeckt. Ein versteckter Code im System deutet auf die baldige Verfügbarkeit für Millionen Galaxy-Nutzer hin.

Samsung bringt Now Brief auf viele Smartphones

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass in der Beta-Version von Android 15 und One UI 7 die Now-Brief-Funktion auf den Galaxy-S24-Smartphones landen soll. Jetzt wurde bekannt, dass Samsung das Feature auf der kompletten Galaxy-S23-Serie sowie den aktuellen Falt-Smartphones Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 zur Verfügung stellen soll. Damit wird die bisher exklusiv auf den Galaxy-S25-Smartphones verfügbare Funktion auf viel mehr Geräte gebracht, als bisher erwartet wurde.

Während der Code für Now Brief bereits in der aktuellen One-UI-7-Beta vorhanden ist, lässt sich die Hauptoberfläche des Features noch nicht aufrufen. Nutzer können zwar einen Shortcut zu den Einstellungen auf ihrem Homescreen erstellen, die eigentliche Funktion bleibt jedoch vorerst gesperrt. Samsung arbeitet offenbar noch an der vollständigen Integration in die älteren Systeme. Das neue Feature wird vermutlich erst in der finalen Version von Android 15 freigeschaltet (Quelle: SamMobile).

Samsung hält KI-Funktionen nicht zurück

Die Ausweitung von Now Brief unterstreicht Samsungs Strategie, innovative Features nicht nur den neuesten Geräten vorzubehalten. Mit der Integration in ältere Flaggschiffmodelle demonstriert der Hersteller sein Engagement für langjährige Software-Updates und die Aufwertung bestehender Geräte. Die Erweiterung dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die nicht bei jedem Modellzyklus auf das neueste Smartphone umsteigen möchten. Auch Neukäufe älterer Modelle könnten dadurch attraktiver werden.

Im Video wird die Now-Brief-Funktion von Samsung demonstriert:

Samsung Now Brief vorgestellt

