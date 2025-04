Aldi verkauft aktuell einen 55-Zoll-Fernseher von Samsung zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid, der eine gute Ausstattung bietet, aber kein Vermögen kostet, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird der Samsung GU55CU6979U zum aktuellen Bestpreis verkauft. Einen kleinen Haken gibt es bei dem Angebot trotzdem.

Aldi verkauft Samsung-Fernseher für 399 Euro

Bei Aldi findet ihr im Onlineshop eine wirklich große Auswahl an Produkten. Darunter ist jetzt auch ein Samsung-Fernseher. Eigentlich wird dieser erst im kommenden Prospekt für nächste Woche beworben, doch ihr könnt jetzt schon zuschlagen. Der Samsung GU55CU6979U mit 55-Zoll-Bildschirm kostet nur 399 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Der Haken bei dem Angebot ist, dass es sich um einen Deal im Onlineshop handelt. Ihr müsst also noch Versandkosten zahlen. Diese halten sich mit 18,90 Euro aber noch in Grenzen. Insgesamt zahlt ihr also 417,90 Euro.

Vor- und Nachteile des Samsung-Fernsehers von Aldi:

Aktuelles Modell: Ihr bekommt mit dem Samsung GU55CU6979U ein 2024er-Modell und seid damit trotz des geringen Preises auf dem aktuellen Stand.

Preis: Der Preis von 399 Euro für den Samsung-Fernseher mit 55 Zoll ist sehr gut für einen Marken-TV. Normalerweise bekommt ihr sonst eher unbekannte Hersteller zu diesem Preis.

Größe: 55 Zoll könnte für einige mittlerweile einfach zu klein sein für das Wohnzimmer. Wer ein eigenes Heimkino haben will, muss zu 65 Zoll oder sogar mehr greifen.

Samsung GU55CU6979U: 55-Zoll-4K-Fernseher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.04.2025 11:39 Uhr

Das leistet der Samsung-Fernseher von Aldi

Ihr bekommt mit dem Samsung GU55CU6979U einen 4K-Fernseher mit 55-Zoll-Bildschirm, der alles kann, was ihr von einem modernen TV erwarten könnt. Dazu gehört die Unterstützung für alle Streaming-Dienste, klassisches TV über alle Empfangsmöglichkeiten und diverse Funktionen, um das Bild und den Klang zu verbessern. Samsung macht in diesen Bereichen keine Kompromisse.

Wollt ihr nicht nur Filme und Serien schauen, sondern auch spielen, dann könnt ihr über die drei HDMI-Anschlüsse eure Konsolen anschließen. Mehr könnt ihr zu einem Preis von rund 400 Euro nicht von einem Fernseher erwarten.

Andere Händler wollen deutlich mehr Geld haben:

