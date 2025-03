Samsung hat beim Galaxy S26 geschafft, was beim S25 nicht gelungen ist

Samsung hat alles versucht, um auch bei den Galaxy-S25-Smartphones den eigenen Exynos-Chip zu verbauen. Das hat trotz aller Anstrengungen nicht geklappt. In jedem der Modelle steckt ein Qualcomm-Chip. Bei den Galaxy-S26-Modellen soll das jedoch wieder gelingen. Samsung braucht diesen Erfolg der Exynos-Sparte, die zuletzt immer stärker unter Druck geraten ist.

Samsung Galaxy S26 mit Exynos-Chip erwartet

Samsung versucht, in jedem Jahr so viele eigene Smartphones mit einem Exynos-Chip auszustatten, wie es nur geht. Zuletzt hat das nicht wirklich gut geklappt. In keinem der Galaxy-S25-Modelle arbeitet ein eigener Chip. Bei der kommenden Generation soll das anders werden – zumindest zum Teil. Laut neuesten Informationen soll im Galaxy S26 auf jeden Fall der Exynos 2600 zum Einsatz kommen – mit Einschränkungen (Quelle: @Jukanlosreve).

Demnach soll es Samsung zwar gelingen, den Exynos 2600 zu bauen, er soll aber nur in einer sehr limitierten Auflage erscheinen. Die Situation soll vergleichbar mit dem damaligen Exynos 990 sein. Im Galaxy S26 könnte der Exynos-Chip, wie damals, nur in ganz wenigen Regionen zum Einsatz kommen. Welche das am Ende sind, ist nicht bekannt.

Angeblich soll der Exynos 2600 dafür direkt im 2-nm-Verfahren gebaut werden. Dadurch sollen die Leistung und Effizienz steigen. Wie die Leistungsdaten am Ende ausfallen und ob Samsung mit der Qualcomm-Alternative mithalten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt komplett offen.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit Qualcomm-Chip

Eines soll immerhin schon jetzt klar sein: Nur das Galaxy S26 soll in einigen Regionen mit dem Exynos 2600 erscheinen. Beim Galaxy S26 Ultra soll, wie schon in den letzten Jahren, ein Qualcomm-Chip zum Einsatz kommen, bei dem keine Kompromisse in Sachen Leistung gemacht werden müssen. Ob sich Samsung mit dieser Strategie am Ende einen Gefallen tut, werden die Verkaufszahlen zeigen müssen.

