Samsung drückt aufs Gas: Dieses Mal soll alles viel schneller gehen

Samsung hat sich beim Update auf Android 15 und One UI 7 nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Zwar sind einige neue Smartphones direkt mit der aktuellen Android-Version erschienen, alte Modelle werden aber erst ein halbes Jahr später versorgt. Mit Android 16 und One UI 8 soll alles viel schneller gehen.

Samsung Galaxy S25 mit Android 16 gesichtet

Samsung plant offenbar eine deutlich schnellere Veröffentlichung seines nächsten großen Software-Updates. Das Galaxy S25 taucht bereits mit einer Testversion von One UI 8 basierend auf Android 16 auf. Das ist ungewöhnlich früh – und verspricht eine zügigere Verteilung des Updates auf Samsung-Smartphones.

Das Galaxy S25 wurde mit einer frühen Version von One UI 8 in der Benchmark-Datenbank Geekbench gesichtet. Es handelt sich um das Basismodell mit dem neuen Snapdragon-8-Elite-Chip und 12 GB RAM. Dass Samsung bereits im März mit dem Test beginnt, ist bemerkenswert. 2024 starteten die Tests für Android 15 erst im Mai.

Der Grund für die Beschleunigung: One UI 8 baut auf dem komplett überarbeiteten Framework von One UI 7 auf. Samsung kann sich daher jetzt auf Optimierungen und neue Features konzentrieren, statt grundlegende Änderungen vornehmen zu müssen. One UI 7 war für Samsung ein viel größerer Umbau, der in Zukunft aber dafür sorgen soll, dass alles viel schneller funktioniert – auch die Update-Politik (Quelle: AndroidCentral).

Google drückt aufs Gas

Die frühen Tests von Samsung passen zur beschleunigten Entwicklung von Google. Android 16 soll bereits im Juni statt wie üblich im Spätsommer veröffentlicht werden. Der Tech-Gigant stellt seine Entwicklungsprozesse um, um Updates schneller ausrollen zu können. Samsung scheint darauf zu reagieren und seine eigene Entwicklung entsprechend anzupassen. Wann genau Samsung Android 16 und One UI 8 veröffentlicht, ist bisher nicht bekannt. Wir werden euch benachrichtigen, wenn weitere Details dazu auftauchen.

Samsung wird zunächst Android 15 veröffentlichen. Das erwartet euch:

