Für unter 300 Euro: Hochwertiger Smart-TV von Samsung mit fettem Rabatt bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr gerade einen Smart-TV vom Hersteller Samsung zum Aktionspreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Die diesjährigen Frühlingsangebote bei Amazon halten jede Menge tolle Deals bereit. Mit dabei bei Amazon ist der Samsung-Crystal-Smart-TV DU7179 mit OLED-Display, 43 Zoll Bilddiagonale, PurColor, 4K Upscaling und Crystal-Prozessor-4K, den ihr momentan für nur 293 Euro statt 333,92 Euro erwerben könnt (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet der Smart-TV von Samsung?

Gute Bild- und Tonqualität

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Unkomplizierte Einrichtung

Gewöhnungsbedürftige Fernbedienung

Der hochauflösende Smart-TV von Samsung unterstützt die PurColor-Technologie, die für besonders lebensechte Farben sorgt. Der integrierte Crystal-Prozessor 4K liefert leistungsstarkes 4K-Upsaling, weiterhin sorgt die Motion- Xcelerator-Funktion für flüssige Bewegungen und ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe.

Dank Samsung Smart Hub und Gaming Hub findet ihr auf dem Gerät all eure Smart-TV- und Gaming-Apps an einem Ort. Das Object Tracking Sound Lite-Feature sorgt weiterhin für einen virtuellen Klang, der Bewegungen folgt und so ein besonders realistisches Klangerlebnis liefert. Im Lieferumfang ist neben dem Samsung Crystal DU7179 eine Universalfernbedienung enthalten.

Als Betriebssystem läuft auf dem Samsung-Smart-TV Tizen und das Gerät unterstützt als Verbindungstechnologien HDMI, USB, WLAN, Bluetooth und Ethernet.

Für wen eignet sich der Samsung-Crystal-Smart-TV?

Der Samsung-Crystal-Smart-TV eignet sich, besonders natürlich zum derzeitigen Schnäppchenpreis, sicher für jeden, der einen hochwertigen Smart-TV mit gutem Bild und Ton sucht.

Überzeugen konnte der Fernseher übrigens auch die bisherigen Käufer bei Amazon, die im Schnitt 4,3 von 5 Sternen bei über 3.000 Bewertungen vergaben. Besonders hervorgehoben wurden dabei von den Rezensenten die Bild- und Tonqualität sowie das gute Preis-Leistungsverhältnis des Samsung-Fernsehers. Kritisiert wird allerdings die Fernbedienung, die von manchen Rezensenten als gewöhnungsbedürftig beschrieben wird.

