Aldi-Onlineshop schließt: Das müssen Kunden jetzt wissen

Ende März 2025 überraschte ALDI mit der Meldung, dass der gemeinsame Onlineshop von ALDI Nord und Süd schließen wird. Was bedeutet das für Kunden? Bis wann kann man noch bestellen und was passiert bei einer Reklamation?

Viele Berichte erklären derzeit, dass und warum der Onlineshop von ALDI geschlossen wird. Leider geht niemand darauf ein, was das für die Kunden bedeutet. Wir haben nachgefragt und erklären euch, wie Reklamationen nach der Schließung gehandhabt werden und wie lange der Shop noch für Bestellungen offen ist.

Retouren – wie funktioniert das nach dem Onlineshop-Schluss?

Ihr habt als Kunde im ALDI-Onlineshop einen 2-jährigen Gewährleistungsanspruch ab Lieferung. So lange könnt ihr bei defekter Ware eine Reparatur oder Erstattung fordern. Wenn der Shop kurz nach dem Kauf schließt, erlischt damit euer Anspruch nicht. Das bedeutet, auch wenn ALDI seinen Shop nicht weiter betreibt, muss euch das Unternehmen die Möglichkeit einer Reklamation geben.

Üblicherweise liegt jedem dort gekauften Artikel eine Garantiekarte bei, die euch über die Möglichkeit und Art einer Reklamationsabwicklung informiert.

Hier könnt ihr euren Garantieanspruch geltend machen (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wer bereits Waren im ALDI-Shop bestellt hat und in seiner Bestellübersicht auf den Button „Informationen zur Gewährleistung“ klickt, wird womöglich etwas Interessantes feststellen: In vielen Fällen ist nicht ALDI der Lieferant, sondern ein „Vertriebspartner“. Die Ware stammt also eigentlich von einem anderen Hersteller/Shop und an den müsst ihr euch bei einer Reklamation wenden. Das haben wir ja bereits in dem Artikel über die Aldi-Werkzeug-Marke Ferrex erklärt. Die nötigen Informationen dazu bekommt ihr auf der ALDI-Web-Seite oder auf der Garantiekarte. Wie das nach der Schließung des Shops funktioniert, muss vermutlich noch geklärt werden. Es liegt nahe, dass ihr euch weiterhin mit euren Kundendaten anmelden und eure vergangenen Bestellungen anzeigen lassen könnt.

In Fällen, bei denen ALDI selbst als Händler auftritt, erlöschen die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche nicht mit dem Schließen des Shops. Es wird dann vermutlich darauf hinauslaufen, dass ihr eine Rückerstattung des Kaufpreises bekommt, weil keine Möglichkeiten zur Reparatur oder Ersatzlieferung mehr bestehen.

Nach der Shop-Schließung können Kunden etwa über das Formular auf https://www.aldi-onlineshop.de/kontakt/ weiter Kontakt zu ALDI aufnehmen und auch wegen etwaiger Retouren nachfragen.

Wie lange könnt ihr bei ALDI noch bestellen?

Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass ihr bis einschließlich den 30. September 2025 im ALDI-Shop online bestellen könnt. Danach gilt für diese Artikel weiterhin die ALDI-Garantie, die es euch ermöglicht, die Ware ohne Angabe von Gründen in den nächsten 30 Tagen zurückzusenden.

Mit der Lieferung beginnt auch euer 2-jähriger Anspruch auf Gewährleistung.

Über die Schließung des Shops sowie über die nachfolgenden Konsequenzen wird ALDI seine Kunden über einen Newsletter informieren und auf der Web-Seite darauf hinweisen.

Welche Waren liefert der Aldi-Onlineshop?

Der Aldi-Onlineshop bringt nicht nur besonders große und sperrige Artikel zum Kunden, sondern teilweise auch einfach nur teurere Artikel. Damit schlägt das Unternehmen zwei Fliegen mit einer Klappe: Es muss nicht jede Filiale große Mengen der Waren lagern und die Kundenzufriedenheit steigt auch, da jeder Kunde seinen Wunschartikel bekommt.

Ein Beispiel für solche Waren sind E-Bikes, Möbel oder die beliebten „Aldi-PCs“. Die frühere Webseite „ALDI liefert“ führt mittlerweile auch direkt zu aldi-onlineshop.de. Anfangs beschränkte sich das Angebot auf einige wenige Artikel, doch mittlerweile erstreckt es sich über verschiedene Kategorien, wie etwa Gartenartikel, Baumarkt, Fahrräder, Sport & Freizeit, Multimeia, Küche, Wohnen und Pflanzen.

Wichtig: Artikel des Aldi-Onlineshops werden in den Filialen nicht angeboten!

Wie funktioniert die Bestellung bei Aldi?

Grundsätzlich kann jeder den Service nutzen. Die AGB schließt lediglich die Speditionslieferung auf einige deutsche Inseln aus. Eine Lieferung an eure Aldi-Filiale ist auch nicht möglich.

Auch wenn sich die beiden Aldi-Gebiete nun in einem gemeinsamen Onlineshop zusammengetan haben, gibt es noch eine räumliche Besonderheit: Als Kunden von Aldi Süd könnt ihr Artikel aus dem Aldi-Onlineshop an der Kasse einer Filiale bezahlen.

© ALDI liefert

Nachfolgend beschreiben wir euch die beiden Bestelloptionen.

Bei ALDI online bestellen - so geht’s:

Bei der Onlinebestellung ruft ihr zuerst die Webseite aldi-onlineshop.de auf. Wenn ihr einen Artikel kaufen wollt, legt ihn in den Warenkorb. Zur endgültigen Bestellung könnt ihr euch entweder mit bestehenden Kontodaten anmelden, ein neues Konto anlegen oder als Gast einkaufen. In jedem Fall müsst ihr eine Lieferadresse angeben beziehungsweise auswählen. Die Bezahlung bei einer ALDI-Onlinebestellung erfolgt entweder über Kreditkarte (Visa/Mastercard), PayPal oder Klarna. Am Ende wird euch die Bestellung per E-Mail bestätigt. Der Artikel wird euch entweder zugesendet oder - falls sie besonders sperrig und schwer sind – ihr werdet von einer Spedition kontaktiert, um einen Liefertermin zu vereinbaren.

So funktioniert die ALDI-NBestellung bei der Bezahlung in der ALDI-Filiale:

Wichtiger Hinweis: So wie es aussieht, ist die Bestellung und Bezahlung von ALDI-Onlineshop-Artikeln an einer ALDI-Kasse nur im Gebiet Süd möglich, während Kunden im Gebiet Nord grundsätzlich online bestellen müssen.

Die Bezahlung an der ALDI-Kasse ist nur bar, mit einer EC-Karte oder über kontaktloses Bezahlen mit dem Handy möglich. Außerdem könnt ihr mittlerweile auch mit der Kreditkarte bezahlen. Bei der Zahlung an der Kasse erhaltet ihr – neben dem normalen Kassenzettel – einen Guthaben-Bon, der eine individuelle PIN enthält.

© ALDI Süd

Diese PIN gebt ihr entweder auf der Webseite https://www.aldi-onlineshop.de/ oder am Telefon ein. Die Telefonnummer steht auf dem Bon. Danach könnt ihr die Lieferadresse und Kontaktdaten für Nachfragen eingeben. In manchen Fällen könnt ihr dabei bereits einen gewünschten Liefertermin eingeben, in anderen Fällen werdet ihr deswegen von der Spedition kontaktiert. Teilweise werden Artikel auch als Paket versendet, dann erhaltet ihr per E-Mail einen Link zur Sendungsverfolgung. Anschließend erfolgt die Lieferung zu euch nach Hause.

