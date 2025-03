Google stellt Assistant ein: Das müsst ihr über den Nachfolger wissen

Seit 2016 hat der Google Assistant Millionen von Nutzern im Alltag begleitet – doch langsam ist Schluss. Google setzt ganz auf den KI-basierten Nachfolger Gemini. Die klassische Assistant-App verschwindet von den meisten Smartphones.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google Assistant wird von Gemini abgelöst

Mit der Einführung des Google Assistant im Jahr 2016 wollte das Unternehmen nach eigenen Angaben eine intuitive Möglichkeit schaffen, um per Sprache nach Informationen zu suchen oder Aufgaben zu erledigen. Inzwischen hat sich die Technologie jedoch weiterentwickelt: Google sieht in der generativen KI die Zukunft und ersetzt den Assistant daher schrittweise durch Gemini.

Anzeige

Google kündigt an, dass der Assistant in den kommenden Monaten von immer mehr mobilen Geräten verschwinden wird. Später im Jahr soll er auf den meisten Smartphones gar nicht mehr erreichbar sein. Auch die Verfügbarkeit in den App-Stores wird eingestellt (Quelle: Google-Blog The Keyword)

Nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Tablets, Smartwatches, Kopfhörern und in Autos wird der Google Assistant bald durch Gemini ersetzt. Auch smarte Lautsprecher, Displays und Fernseher sollen ein KI-Upgrade erhalten. Bis zur vollständigen Umstellung ist der Assistant auf diesen Geräten weiterhin nutzbar.

Anzeige

Gemini statt Assistant: Einige Funktionen fehlen

Der Umstieg vom klassischen Assistant zur Gemini-KI dürfte nicht für alle Nutzer glatt verlaufen. Einige bekannte Funktionen fallen weg, wie Google mittlerweile bestätigt hat. Nachdem der Assistant bereits im vergangenen Jahr abgespeckt wurde, fallen nun auch der Dolmetschermodus für Live-Übersetzungen, personalisierte Geburtstagserinnerungen und bestimmte Fotobefehle weg (Quelle: Google Assistant Help)

Auch die Sprachsteuerung für einige Smart Displays wird eingeschränkt. Wer diese Funktionen weiterhin nutzen möchte, muss auf andere Google-Dienste oder Workarounds ausweichen. Dennoch ist sich Google sicher, mit Gemini einen leistungsfähigeren Assistenten als den bisherigen anbieten zu können.

Anzeige

Google spricht mittlerweile sogar von einer Gemini-Ära:

Google: Willkommen in der Gemini-Ära

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.