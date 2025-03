In Stalones Fußstapfen: So seht ihr die legendären Rocky-Treppen ohne teuren Flug

Erinnert ihr euch an die Treppen, die Rocky während seines Trainings hochgelaufen ist? Diesen Filmschauplatz könnt ihr euch via Google Maps näher ansehen.

„Rocky“: Ein absoluter Kultfilm

In Sachen Box-Filme kommt ihr nicht um die „Rocky“-Filme mit Sylvester Stallone herum. Neben der „Rambo“-Reihe gehören die Sportfilme allgemein zu den populärsten wie erfolgreichsten von Stallone überhaupt. Und so manche ikonische Szene, wie beispielsweise die Trainingssequenz von Rocky im ersten Film von 1976, bleibt unvergessen.

Die Rocky-Treppen: Mit Google Maps nur einen Katzensprung entfernt

Dadurch haben aber zusätzlich manche Schauplätze an Berühmtheit gewonnen, wie beispielsweise die Treppen vor dem „Philadelphia Museum of Art“, die heutzutage als Rocky-Treppen bekannt sind. Und via Google Maps könnt ihr euch diese Stufen sogar ohne Flugticket genauer ansehen.

„Rocky Steps“: Offizielle Bezeichnung bei Google Maps

Im Film selbst trainiert Rocky Balboa unaufhörlich. Vor allem die Sequenz, bei der er die Treppen hoch zum Kunstmuseum von Philadelphia läuft und die Arme in die Luft streckt, bleibt unvergessen. Sucht ihr bei Google Maps nach den Treppen, erscheinen sie sogar offiziell als „Rocky Steps“ als Sehenswürdigkeit. Das perfekte Besuchsziel für alle Film-Fans also.

Insgesamt 72 Stufen ist Sylvester Stallone als Rocky Balboa die Stufen emporgelaufen. (© Screenshot GIGA)

Die Rocky-Treppen: 72 Stufen als finale Trainingseinheit

Möglicherweise kennt ihr das, wenn ihr nach einem harten Training einen letzten Sprint oder Lauf vollführt, um noch einmal alles zu geben. Genauso dürfte sich Rocky Balboa im Film nach dem Anstieg der 72 Stufen gefühlt haben. Vor Ort gibt es übrigens noch den „The Rocky Shop“ für euch, der das passende Merchandise für beinharte Rocky-Fans bereithält.

