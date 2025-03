E.T.s Zuhause: So sieht der Drehort aus dem Kultfilm der 80er heute aus

Für alle Retro-Fans und Nostalgiker: Wollt ihr wissen, wo der außerirdische E.T. auf der Erde untergekommen ist? Über Google Maps findet ihr es heraus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

E.T.s Erden-Zuhause bei Elliot in Kalifornien

E.T. ist ein liebenswertes, kleines, außerirdisches Wesen, welches von seinem Raumschiff getrennt wurde und nun etwas verloren auf der Erde ist. Elliot, ein einsamer kleiner Junge, findet E.T. Und versteckt ihn mit der Hilfe seiner Freunde vor seinen Eltern und den Behörden, die sehr an E.T. interessiert sind.

Anzeige

Doch der Außerirdische will nach Hause und zurück auf seinen Planeten. Dafür braucht er die Hilfe der Kinder. Bei dem Versuch, E.T. nach Hause zu bekommen, entsteht eine enge Freundschaft, vor allem zwischen Elliot und E.T. Der Film wurde zum Kultklassiker und rührte mit seiner Behandlung von tiefgründigen Themen wie Vertrauen, Freundschaft, Einsamkeit und Gemeinschaft.

Anzeige

Das temporäre Erden-Zuhause von Elliot wird auch ein wichtiger Ort für E.T. und tröstet ihn über seine Sorgen hinweg. Wenn ihr jetzt neugierig seid, wo dieses zweite Zuhause ist, geben wir euch nun einen Hinweis. Wer hat Lust auf einen Trip nach Kalifornien?

Zurück in die 80er – frischt eure Erinnerungen mit dem Trailer zu „E.T.“ wieder auf!

E.T. – Der Außerirdische – Trailer zum 20. Geburtstag

Elliots Zuhause auf Google Maps

Schwelgt euch am besten nochmal zurück in die 80er und schaut euch den wunderbar rührenden Film an. Solltet ihr je nach Kalifornien reisen, lohnt sich für Fans auch ein Trip zu einem der Drehorte des Films.

Anzeige

Da muss die Reiseroute eben ein bisschen erweitert werden! Ist euch das zu aufwendig, könnt ihr den Ort auch über ein paar Klicks mit Google Maps erkunden.

Die Einfahrt zum Haus aus „E.T.“ (© Google Maps / Screenshot GIGA)

In den Ausläufern von Los Angeles in Kalifornien, fast schon in den Wäldern, könnt ihr das Haus von Elliots Familie und E.T.s Unterschlupf auf der Erde begutachten, ein bisschen nostalgisch werden und euch vorstellen, wie es euch wohl ergangen wäre, hättet ihr E.T. als Kind gefunden.

Wir verraten euch außerdem, wie es um eine Fortsetzung zum Film steht und wieso Regisseur Steven Spielberg die Neufassung des Films bereut.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.