ZDF zeigt einen der besten Filme aller Zeiten – kostenlos in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Eine IMDb-Bewertung von 8,8 Punkten sichert diesem Film auf ewig einen festen Platz in der Liste der besten Filme aller Zeiten. Aktuell könnt ihr David Finchers „Fight Club“ in der ZDF-Mediathek kostenlos sehen und benötigt dafür kein kostenpflichtiges Streaming-Abo bei Netflix und Co. Doch es gibt einige Dinge zu beachten. Neugierig? Oben gibt es schon mal den Trailer.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Fight Club“ kostenlos online beim ZDF

Über 25 Jahre nach der Premiere ist „Fight Club“ noch immer ein absoluter Kultfilm, der auch heute begeistert. Normalerweise findet ihr ihn beispielsweise bei Disney+ im Programm – allerdings kostenpflichtig. Gratis gibt es ihn hingegen in der ZDF-Mediathek – dem Rundfunkbeitrag sei Dank (beim ZDF ansehen).

Anzeige

Allerdings wird der Film dort in den nächsten Tagen bereits wieder entfernt, also solltet ihr euch „Fight Club“ lieber so schnell wie möglich ansehen. Da der Film eine FSK-18-Freigabe hat, ist dies allerdings nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr möglich. Auch eine Anmeldung und Altersverifikation beim ZDF hilft hier wohl nicht weiter – zumindest fehlt der sonst typische Hinweis darauf.

Auf was lasst ihr euch zur nächtlichen Stunde ein?

„Fight Club“ (1999) ist ein düsterer, gesellschaftskritischer Thriller von David Fincher, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Chuck Palahniuk. Der Film folgt einem namenlosen Protagonisten (Edward Norton), der an Schlaflosigkeit und existenzieller Leere leidet. Auf einer Dienstreise begegnet er dem charismatischen Tyler Durden (Brad Pitt), einem unkonventionellen Seifenverkäufer mit anarchistischen Ansichten. Gemeinsam gründen sie den „Fight Club“, einen geheimen Untergrundring, in dem Männer durch brutale Kämpfe ihrem monotonen Alltag entfliehen.

Anzeige

Während der Fight Club wächst und immer radikalere Züge annimmt, beginnt der Protagonist, Tylers wahre Absichten zu hinterfragen. Parallel dazu entwickelt sich eine komplizierte Beziehung zu der unkonventionellen Marla Singer (Helena Bonham Carter), die seine ohnehin fragile Psyche weiter belastet. Mit der zunehmenden Eskalation der Ereignisse wird ihm bewusst, dass er sich in einer viel tieferen und gefährlicheren Situation befindet, als er zunächst dachte.

Anzeige

Eindeutig positive Kritiken

Wie bereits erwähnt, erzielt der Film bei IMDb eine herausragende Bewertung von 8,8 Punkten. Ganze 81 Prozent der professionellen Filmkritiker bei Rotten Tomatoes waren zudem von „Fight Club“ überzeugt – bei den Zuschauern waren es sogar 96 Prozent. Kurzum: ein absolutes Pflichtprogramm für Filmliebhaber. Dafür kann man auch schon mal etwas länger aufbleiben und sich den Klassiker gratis in der ZDF-Mediathek ansehen.

Es gibt noch mehr Filme und Serien die keinen Cent kosten:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.