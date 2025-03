Amazon holt Apple ins Boot: Weitere Option für Prime-Nutzer

Im Herbst letzten Jahres erhielten Nutzerinnen und Nutzer von Amazon Prime Video die Möglichkeit, Apple TV+ über Amazon zu abonnieren. Filme und Serien von Apple TV+ stehen dann direkt in der Prime-Video-App zur Verfügung – all dies funktionierte bisher aber nur in den USA. Jetzt profitieren auch deutsche Kunden von der Option.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 13. März 2025: Ab sofort können auch deutsche Prime-Kunden Apple TV+ direkt als sogenannten Channel über Amazon Prime buchen. Preislich ergibt sich dadurch kein direkter Vorteil, es bleibt bei der monatlichen Gebühr von 9,99 Euro. Allerdings steht auch wieder ein kostenfreier 7-Tage-Testzeitraum zur Verfügung (bei Amazon ansehen). Wer also bereits einmal Kunde von Apple TV+ war, erhält zumindest erneut eine Woche gratis – immerhin.

Anzeige

Originalartikel vom 10.10.2024:

Amazon bietet Apple TV+ als Channel-Buchung für Prime-Kunden an

Apples Streaming-Service ist noch immer keine riesige Nummer im Markt, mausert sich aber immer mehr zum Hort hochqualitativer Filme und Serien. Ein Abo des Dienstes lässt sich aber nicht nur über Apple abschließen, ab Ende des Monats erhalten auch Prime-Mitglieder von Amazon direkten Zugriff. Voraussetzung: Sie abonnieren Apple TV+ zusätzlich innerhalb von Prime Video als separaten „Channel“ (Quelle: Amazon via 9to5Mac).

Anzeige

Es gibt eine Einschränkung: Zunächst gibt es diese Option allerdings nur für Kundinnen und Kunden in den USA. Noch hat sich Amazon nicht dazu geäußert, ob und wann diese Möglichkeit auch international für Prime-Mitglieder besteht.

Für Amazon ist es nicht die erste derartige Partnerschaft mit einem Mitbewerber. Beispielsweise können Prime-Kunden auch hierzulande die Inhalte von Paramount+ innerhalb von Prime Video hinzubestellen. Die Partnerschaft verspricht Vorteile für beide Seiten. Kleinere Streaming-Dienste erweitern ihre Absatzmöglichkeiten und Amazon dürfte für die Bereitstellung der eigenen Plattform entsprechend finanziell beteiligt werden und somit den eigenen Profit steigern.

So ähnlich formuliert es dann auch Eddy Cue, SVP of Services von Apple: „Wir wollen Apple TV+ und seine preisgekrönte Bibliothek von Serien und Filmen der weltbesten Geschichtenerzähler so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich machen … wir sind begeistert, dass Prime Video nun auch Apple TV+ anbietet und den Zuschauern eine unglaubliche Bandbreite an Sehoptionen bietet.“

Anzeige

Umweg für Smartphone-Nutzer mit Android entfällt

Erwähnenswert: Smartphone-Nutzer können jetzt die Inhalte von Apple TV+ auch direkt in einer App sehen und müssen nicht mehr auf den Webbrowser ausweichen. Bisher bietet Apple die hauseigene App für Apple TV+ nämlich nicht für Smartphones und Tablets mit Android an. Nur Smart TVs mit Android werden bisher bedacht. Wer Apple TV+ hingegen über Prime künftig abonniert, kann Filme und Serien des Dienstes auch direkt in der Prime-Video-App genießen.

Preislich ergibt sich kein Vorteil. Apple TV+ als Channel-Buchung über Prime soll ebenso 9,99 US-Dollar pro Monat kosten. Prime selbst wiederum ist gleichfalls ein Abo bei Amazon, welches aber nicht nur den hauseigenen Streaming-Dienst beinhaltet. Gekündigt werden kann Apple TV+ über Prime gleichfalls jederzeit, man bindet sich also nicht ein ganzes Jahr.

Anzeige

Läuft seit Ende September auf Apple TV+:

Wolfs - Trailer Deutsch

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.