WhatsApp erlaubt Videoanrufe ohne Bild – das ist nützlicher, als ihr denkt

Viele WhatsApp-Nutzer kennen das Problem: Ein Videoanruf kommt rein und sofort geht die Frontkamera an. Wer nicht gerade in bester Video-Call-Form ist, muss das Bild erst wieder ausschalten. Eine neue Funktion schafft Abhilfe.

WhatsApp: Videoanrufe ohne Kamera annehmen

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für Android testet der Messenger eine neue Option für Videoanrufe. Statt die Kamera automatisch einzuschalten, können Nutzer den Anruf auch ohne Video annehmen.

Dabei hilft ein neuer Button mit der Aufschrift „Video ausschalten“: Nach dem Antippen startet der Anruf einfach im Sprachmodus, ohne hektisches Ausschalten der Kamera nach dem Annehmen.

Für einige Nutzer dürfte das Feature eine willkommene Verbesserung sein. Wer sich gerade in einem ungünstigen Moment befindet, zum Beispiel morgens im Schlafanzug, bei der Arbeit oder unterwegs, kann sich so Stress ersparen.

Auch in anderen Situationen bietet die Funktion eine praktische Lösung: Erst hören, wer in der Leitung ist – und dann entscheiden, ob das Video eingeschaltet werden soll.

Ohne Kamera: Mehr Privatsphäre und Schutz

Neben dem praktischen Nutzen bietet die Neuerung auch ein deutliches Plus an Sicherheit. In den letzten Jahren ist es vermehrt zu Betrugsversuchen mit Videoanrufen gekommen.

Es häufen sich „Sextortion“-Maschen, bei denen Kriminelle ihren Opfern ungefragt explizite Inhalte zeigen und anschließend Screenshots anfertigen, um sie zu erpressen. Wer mit deaktivierter Kamera telefoniert, läuft nicht Gefahr, ungewollt in solche Machenschaften verwickelt zu werden.

Wann genau WhatsApp die neue Funktion in die finale Version des Messengers integriert, ist noch nicht bekannt (Quelle: Android Authority). Wer das Feature schon jetzt ausprobieren möchte, kann sich für das Beta-Programm anmelden.

