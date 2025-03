Von Google: Neue Funktion bringt euch näher zusammen

Google verbessert sein „Find My Device“-Netzwerk mit einer neuen Funktion, die das Teilen des eigenen Standorts mit anderen möglich macht. Außerdem gibt es ein überarbeitetes Design, um verlorene Android-Geräte noch einfacher aufzuspüren.

Google: „Find My Device“ mit Standortfreigabe

Google führt eine neue Benutzeroberfläche für „Find My Device“ ein. Die größte Neuerung ist der Reiter „People“, der eine Standortfreigabe möglich macht. Nutzer können darüber ihren Standort in Echtzeit mit anderen teilen, entweder über einen Link oder direkt über ihr Google-Konto. Die Funktion ähnelt der Standortfreigabe in Google Maps, ist aber nun übersichtlicher in die „Find My Device“-App integriert.

Das Update bringt auch eine neue Darstellung der Gerätesuche mit sich. Der Reiter „Devices“ zeigt nun eine größere Kartenansicht mit einer Vorschau des Gerätestandorts. Darunter befinden sich die verknüpften Geräte und Tracker (Quelle: 9to5Google).

Dadurch wird die Bedienung intuitiver, da der Standort eines gesuchten Gerätes direkt beim Öffnen der App sichtbar ist. Eine Änderung der Reihenfolge der Geräte ist jedoch weiterhin nicht möglich.

So sieht die Standortfreigabe aus:

„Find My Device“ mit Standortfreigabe. (© 9to5Google)

Eine weitere nützliche Neuerung: Die App zeigt nun auch den aktuellen Standort des eigenen Smartphones an, wenn man nach einem anderen Gerät oder Tracker sucht. Bisher wurde nur der Standort des gesuchten Gerätes angezeigt, was die Orientierung erschweren konnte. Mit der neuen Funktion wird es einfacher, verlorene Geräte in der Nähe wiederzufinden.

Neue Funktionen interessant für Familien und Freunde

Das Update macht die Standortfreigabe über Google noch einfacher – gerade für Familien oder enge Freunde dürfte das im Notfall sehr nützlich sein.

Google hat die App „Find My Device“ in den letzten Monaten kontinuierlich verbessert. Das neue Update dürfte eine der größten Erweiterungen seit dem Start im vergangenen Jahr sein.

Das bietet Googles „Find My Device“:

Google Find My Device vorgestellt

