Endlich im Abo: Netflix-Nutzer mussten 4 Jahre auf Serien-Knaller warten

Ganze vier Jahre lang war die beliebte Western-Serie 1883 exklusiv nur über den Streaming-Anbieter Paramount+ abrufbar. Nun kommen auch Netflix-Nutzer in den Genuss der Vorgeschichte zum Serien-Hit Yellowstone.

Ab sofort bei Netflix: Western-Serie 1883

Die Streaming-Plattform Paramount+ hat viele tolle Serien im Programm. Darunter solche Knaller wie Mayor of Kingstown, Landman oder 1883. Letztere Serie ist seit heute auch über Netflix verfügbar (auf Netflix ansehen) – damit endet eine vierjährige Exklusivität. Ganz zur Freude vieler Serienfans.

1883 ist eine Prequel-Serie und zeigt die Vorgeschichte zum Serien-Hit Yellowstone mit Kevin Costner. Ihr könnt also auch ohne Vorkenntnisse direkt rein starten. Die Serie spielt im titelgebenden Jahr 1883 und handelt davon, wie die Familie Dutton versucht im Wilden Westen der USA Fuß zu fassen.

Die Presse liebt die Western-Serie 1883

Wer also ein Herz für dramatische Western-Serien wie American Primeval hat oder in das Serien-Universum von Yellowstone reinschnuppern will, der macht mit 1883 nichts falsch. Das sieht auch die internationale Presse so. So sind 89 Prozent aller Reviews zu 1883 positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die australische Film-Webseite The Age schreibt:

Es ist eine wunderschön produzierte Ode an den Aufbau einer grimmigen Nation und die Episoden sind kompromisslos und fesselnd.

Sollte 1883 jetzt euer Interesse geweckt haben, dann lasst euch besser nicht allzu viel Zeit mit der Sichtung. Denn wer weiß, wie lange der Deal zwischen Paramount und Netflix besteht.