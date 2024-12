Wer nur auf Netflix setzt, übersieht eine der besten Serien des Jahres

Mit Landman gibt es auf der Streamingplattform Paramount+ einen echten Serien-Hit, der hierzulande noch unter dem Radar fliegt. In den USA ist das Erdöl-Drama dagegen ein echter Publikumsmagnet. Den Trailer zur Serie könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Landman: Die Hype-Serie aus den USA

Wer Serien wie Yellowstone oder Tulsa King mag, der sollte sich Landman auf den Merkzettel schreiben. Die neue Serie von Taylor Sheridan (Sicario) ist in den USA wahnsinnig beliebt und läuft seit dem 17. November auch hierzulande. Allerdings nicht bei Netflix oder WOW, sondern bei Paramount+.

In dem Drama dreht sich alles um das schwarze Gold. In bester „There Will Be Blood“-Manier kämpft Tommy Norris (Billy Bob Thornton) um Macht und Einfluss in der Erdölbranche. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer zur Serie eingebunden.

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes sind stabile 78 Prozent aller Pressestimmen zu Landman positiv. Dabei loben die Kritiker vor allem die eindringliche Perfomance von Billy Bob Thornton. Richard Roeper von der Chicago Sun-Times schreibt in seinem Review zum Beispiel:

Jede Folge von „Landman“ enthält mindestens eine große Krise, aber bei einer so umfangreichen Besetzung und so vielen weitreichenden Handlungssträngen haben wir das Gefühl, dass Sheridan und Co. gerade erst warmgelaufen sind. Die Serie hat das Zeug zu einem Dauerbrenner.

Auch das Publikum liebt das texanische Erdöl-Drama. So hält Landman auf IMDb einen ausgezeichneten User-Score von 8,2 von 10 möglichen Punkten – womit Landman zu den besten Serien des Jahres gehört.

Landman komplett kostenlos sehen: So geht’s!

Und das Beste: Falls ihr Paramount+ noch nie genutzt habt, könnt ihr den Streaming-Service 7 Tage kostenlos ausprobieren. Das solltet ihr aber erst Mitte Januar 2025 nutzen, wenn alle 10 Folgen von Landman erhältlich sind. Aktuell stehen jedenfalls 4 Episoden zur Verfügung, die in einem wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Alternativ könnt ihr Paramount+ auch als Amazon-Channel dazu buchen. Auch hier lockt eine kostenlose Probezeit (auf Amazon ansehen).

