Manchmal möchte man auch im Urlaub mit einem Film oder einer Serienfolge entspannen. Der Abo-Dienst Netflix macht es dabei nicht so einfach, sich in einem Netzwerk außerhalb des eigenen WLANs zu verbinden. Wie kann man Netflix im Urlaub nutzen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Netflix geht seit einiger Zeit gegen das Account-Sharing vor, sodass man sich nicht mehr so einfach mit einem Konto in mehreren Netzwerken und an verschiedenen Standorten einloggen kann. Das führt zu Problemen, wenn man sein eigenes Konto zum Beispiel am Tablet in einem Hotel nutzen will.

Anzeige

Netflix auf Reisen: Das sollte man beachten

Nach der Umstellung im Mai 2023 kann ein Netflix-Konto nur noch in einem Haushalt genutzt werden. So möchte der Anbieter verhindern, dass über ein Konto von verschiedenen Nutzern an unterschiedlichen Standorten geschaut wird. Will man unterwegs auf Reisen auf seinen eigenen Account zugreifen, sollte man Folgendes beachten:

Man kann auch unterwegs und außerhalb der eigenen 4 Wände streamen.

Dabei kann man sein eigenes Gerät wie ein Tablet nutzen oder sich an einem neuen Gerät wie einem Hotel-Fernseher mit dem eigenen Account anmelden.

Netflix kann im Urlaub aber nur in einem begrenzten Maß geschaut werden.

geschaut werden. Der Dienst checkt über den Standort und die IP , ob man sich im eigenen Haushalt oder außerhalb befindet.

, ob man sich im eigenen Haushalt oder außerhalb befindet. Außerhalb des eigenen Haushalts kann man mit einem Gerät einen Monat lang Netflix schauen. Bei einer maximal einmonatigen Reise kann man also problemlos auf sein Konto zugreifen.

Netflix schauen. Bei einer maximal einmonatigen Reise kann man also problemlos auf sein Konto zugreifen. Innerhalb eines Monats muss man sich mit dem Streaming-Gerät wieder im WLAN registrieren, das bei Netflix als Heim-Netzwerk gespeichert ist. Auf längeren Reisen kann man also keine Streaming-Inhalte anschauen.

muss man sich mit dem Streaming-Gerät wieder im WLAN registrieren, das bei Netflix als Heim-Netzwerk gespeichert ist. Auf längeren Reisen kann man also keine Streaming-Inhalte anschauen. Möchte man das Konto über den eigenen Haushalt hinaus nutzen, kann man sein Abonnement für 5,99 Euro monatlich aufstufen.

Anzeige

Wir sind in der Abokalypse Abonniere uns

auf YouTube

Netflix im Ausland: Das ist möglich

Netflix ist in über 190 Ländern der Welt verfügbar. Man kann also auf die Inhalte zugreifen, sollte aber beachten, dass es regional möglicherweise Unterschiede gibt. Das ist auf Lizenzrechte zurückzuführen (Quelle: Netflix). Es kann auch Unterschiede in Altersfreigaben sowie Sprachoptionen geben. Möglicherweise seht ihr die Menüs oder bestimmte Inhalte nicht in deutscher Sprache, wenn ihr euch bei Netflix im Ausland anmeldet. Hier kann euch gegebenenfalls ein VPN-Umweg helfen. Mehr dazu an dieser Stelle:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.