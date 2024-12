Was war das erste Video bei YouTube?

YouTube ist im Netz die erste Anlaufstelle, wenn man Videos aller Art schauen möchte. Welches Video war das erste, das bei dem Online-Dienst hochgeladen wurde und wie lange gibt es YouTube schon?

Ganz gleich ob Musik-Videos, Gaming-Clips, Pranks, Interviews, Trailer oder Reise-Videos – bei YouTube findet man Videoinhalte aller Art. Dabei können sowohl private Filmer als auch Video-Experten, Unternehmen und Studios ihre Clips beim Portal hochladen. Im kommenden Jahr feiert der zu Google gehörende Dienst sein 20-jähriges Bestehen.

Das allererste YouTube-Video: „Me at the zoo“

Das erste Video bei YouTube trägt den Titel „Me at the zoo“ und wurde am 23. April 2005 hochgeladen. Das Video ist immer noch verfügbar, hier könnt ihr es ansehen:

Es handelt sich um einen 19-sekündigen Clip, der von Jawed Karim, einem der YouTuber-Gründer, hochgeladen wurde. Das erste YouTube-Video ist keine hochprofessionelle Produktion, sondern ein Home-Video. Es zeigt Karim vor einem Gehege im Zoo von San Diego. Dabei spricht er über die Elefanten und ihre Rüssel. Bis heute wurde es über 340 Millionen Mal aufgerufen. Trotz des Alters ist der Clip nicht das meistgesehen Video. Diesen Titel trägt derzeit „Baby Shark Dance“ mit über 15 Milliarden Views (bei YouTube ansehen).

Wann ist YouTube entstanden?

Bereits vor dem „Me at the Zoo“-Clip wurden einige Videos bei YouTube hochgeladen, allerdings nie auf „öffentlich“ gestellt. Diese Inhalte wurden lediglich für Testzwecke genutzt, bevor das Video-Portal live gegangen ist.

YouTube wurde im Februar 2005 von Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim, drei ehemaligen Mitarbeitern von PayPal, gegründet. Die Idee entstand aus dem Wunsch, eine einfache Plattform zu schaffen, auf der Benutzer Videos hochladen und teilen können. Bereits 2006 wurde das Portal von Google übernommen.

