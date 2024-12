98 % positiv: Für diese neue Netflix-Serie lohnt sich das Abo

Mit der neuen Spionage-Serie Black Doves hat Netflix einen Nerv getroffen. Die Serie erhält herausragende Kritiken und ist auch ein echter Publikumsmagnet. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Black Doves erobert die Netflix-Charts

Die neue Nummer 1 auf Netflix heißt Black Doves, eine Spionage-Serie mit Keira Knightley (Fluch der Karibik) in der Hauptrolle. Die Serie ist allerdings nicht nur ein Chartstürmer, sondern auch ein echter Kritikerliebling. 98 Prozent aller Reviews sind positiv – was Black Doves zu einer der besten Serien des Jahres macht (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die internationale Presse lobt vor allem den Charme und den lockeren Humor, der den Netflix-Hit von anderen Top-Thriller-Serien wie Slow Horses und The Day of the Jackal angenehm abhebt. Der Filmkritiker Ben Tavers meint:

Sporadisch gewalttätig und durchweg unterhaltsam macht Staffel 1 aus der bekannten Allegorie einen soliden Krimi und holt das Beste aus seinen beiden Hauptdarstellern heraus. (Quelle: IndieWire

Das Publikum ist zwar nicht ganz so euphorisch, vergibt an die Netflix-Serie aber trotzdem einen soliden Zufriedenheitswert von 71 Prozent. Was auch zum IMDb-Rating passt, wo Black Doves 7,2 von 10 möglichen Punkten erhält.

Das ist die Geschichte von Black Doves

Black Doves handelt davon, wie in einer Nacht drei Menschen ermordet werden. Darunter auch der Liebhaber einer Spionin – dargestellt von Schauspielerin Keira Knightley. Diese ermittelt daraufhin mit einem alten Weggefährten (Ben Whishaw), was hinter diesen Anschlägen steckt. Dabei setzt die Serie auf einen gelungenen Mix aus Thriller-Aufbau, schwarzem Humor und einigen überraschenden Gewaltspitzen.

