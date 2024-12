Jujutsu Kaisen Staffel 3: Ankündigung verwirrt Fans über Release-Termin

Yuji Itadori, Megumi Fushiguro und ihre Verbündeten werden in „Jujutsu Kaisen“ Staffel 3 zurückkehren. Eine aktuelle Ankündigung hat viele Fans kurzzeitig überrascht. Alle wichtigen Infos zu Season 3 lest ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Ankündigung verwirrt Fans über Release-Termin

Mit einem sehr kryptischen Posting des offiziellen „Jujutsu Kaisen“-Kanals auf X (ehemals Twitter) wurde Fans der Serie in die Irre geführt. Bei dem Post wird nur der „Metzel-Spiele“-Arc (auch „Culling Game“-Arc), Season 3 sowie das Datum 21.12.2024 genannt. Dies ist jedoch NICHT das Release-Datum der neuen Staffel.

Stattdessen soll der Post nur eine Ankündigung dafür sein, dass neue Informationen zur 3. Staffel auf dem Jump-Festa 2024, einer Manga-, Anime und Videospiel-Messe, welche am 21. und 22. Dezember in Tokio stattfindet, präsentiert werden (Quelle: jujutsukaisen.jp).



Wir dürfen also gespannt auf die Neuigkeiten zu Staffel 3 sein ... aber noch nicht auf Staffel 3 selbst.

Anzeige

Ankündigung von Staffel 3

Die Produktion der dritten Staffel wurde offiziell angekündigt. Ebenfalls wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht. Staffel 3 wird mit dem Metzel-Spiele-Arc beginnen und erneut vom Animationsstudio MAPPA (Chainsaw Man, Attack on Titan: The Final Season) produziert.

Anzeige

Die Ankündigung des offiziellen X-Accounts von „Jujutsu Kaisen“ besagt sinngemäß:

„TV-Animation „#Jujutsu Kaisen“

Die Produktion der Fortsetzung „#Shimetsu Kaiyū“ ist bestätigt!

______________

Die Produktion von „Shimetsu Kaiyu“, indem es um die Metzel-Spiele geht, ist beschlossen. Es geht um den schlimmsten Magier der Geschichte, Kenjaku, und die Ermordung derjenigen, die von seinem Fluch belegt wurden.“

Wann wird Staffel 3 erscheinen?

Ein offizielles Datum wurde bisher nicht angegeben, weswegen wir nur spekulieren können. Wenn wir davon ausgehen, dass auch die dritte Staffel erneut aus mehr als 20 Folgen bestehen und einen ungefähren Abstand von 2 Jahren zur vorherigen Staffel haben wird, sollte „Jujutsu Kaisen“ Staffel 3 frühestens Ende 2025 erscheinen.

Wer nicht länger warten möchte, kann die Geschichte natürlich auch im Manga weiterlesen. Die letzte Folge der zweiten Staffel behandelte die Kapitel 136 bis 139. Somit könnt ihr direkt bei Band 16 des Mangas einsteigen:

Jujutsu Kaisen – Band 16 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 15:11 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.