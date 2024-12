Crunchyroll Probeabo: So könnt ihr den Anime-Streamingdienst kostenlos testen

Ihr liebt Animes und wollt diese auf Crunchyroll streamen? Das geht zum Teil sogar kostenlos. Wir verraten euch, wie ihr den Streaminganbieter ohne Kosten testet.

Kann ich Crunchyroll kostenlos nutzen?

Unter den Streamingdiensten hat Crunchyroll die Nase vorn, wenn es um Animes und Mangas oder andere Produktionen aus Asien geht. Wer „Demon Slayer“, „Attack on Titan“ oder „Jujutsu Kaisen“ liebt, wird hier fündig. Doch kostenlos ist Crunchyroll nur sehr eingeschränkt zu nutzen. Es stehen nur ausgewählte Serien und Filme zur Verfügung, die von Werbung unterbrochen werden.

Bietet Crunchyroll einen Probemonat an?

Lange konnten Anime-Fans Crunchyroll 14 Tage lang kostenlos testen. Mittlerweile bietet der Streamingdienst nur noch ein 7-tägiges Probeabo an. Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei Crunchyroll also nicht. Wollt ihr die Premium-Funktionen gratis testen, meldet ihr euch einfach für das Probeabo bei Crunchyroll an, schaut euch das Angebot an und wägt ab, ob ihr direkt wieder kündigt oder dem Dienst treu bleibt.

So testet ihr Crunchyroll gratis: Schritt für Schritt erklärt

Wollt ihr die Premium-Funktionen des Streamingdiensts einmal ausprobieren, geht dies ganz leicht:

Besucht die Startseite von Crunchyroll und wählt oben im Menü „Premium kostenlos testen“ aus. Entscheidet euch dann für ein Abo-Modell, das ihr ausprobieren wollt und geht auf „Starte ein 7-tägiges Probeabo“. Ihr müsst euch mit eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort bei Crunchyroll registrieren, um das Probe-Abo zu starten. Ihr könnt das Crunchyroll-Abo online jederzeit kündigen. Kündigt ihr nicht vor Ablauf der 7-tägigen Testphase, verlängert sich die Mitgliedschaft um einen Monat.

Das kostet Crunchyroll Premium

Mit dem Premium-Abo streamt ihr die Animes ohne Werbung, schaut parallel auf mehreren Geräten und seht die neuesten Episoden eurer Lieblingsserie bereits kurz nach Veröffentlichung in Japan. Crunchyroll bietet drei verschiedene Abo-Modelle an.

Fan: Das günstigste Abo kostet 6,99 Euro monatlich . Hiermit könnt ihr sämtliche Inhalte von Crunchyroll werbefrei genießen. Das Streaming ist jedoch nur auf einem Gerät möglich.

Das günstigste Abo kostet . Hiermit könnt ihr sämtliche Inhalte von Crunchyroll werbefrei genießen. Das Streaming ist jedoch nur auf einem Gerät möglich. Mega Fan: Mega Fans zahlen 9,99 Euro monatlich oder alternativ 99,99 Euro pro Jahr (mit Rabatt auf das Premium-Abo) und können dafür nicht nur Inhalte streamen, sondern diese auch downloaden. Schaut auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Auch eine Auswahl an Spielen steht in diesem Abo bereit.

