„Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“ Staffel 2: Release und Infos

Die 12-teilige erste Season von „Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“ ist vorbei. Darum fragen sich viele Fans, ob nach dem Staffelfinale eine zweite Season kommt. Ob und wann Staffel 2 von „Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“ erscheint, beantworten wir euch im Folgenden.

Season 2 ist bereits angekündigt

Es ist offiziell, denn nach Ausstrahlung der letzten Episode teilte der offizielle X-Account (ehemals Twitter) der Serie mit, dass die zweite Season von „Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“ sich bereits in Produktion befindet.



Das ist derzeit aber auch der einzige bekannte Punkt. Weder ein genaues Zeitfenster für die Veröffentlichung noch weitere Details, wie beispielsweise die Mitwirkenden an der Produktion, stehen bislang fest. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel. Zur Ankündigung der zweiten Staffel gibt es jedoch einen neuen Teaser:

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian: Season 2 Teaser

Wer könnte die Produktion der zweiten Staffel übernehmen?

Wie oben bereits erwähnt gibt es derzeit noch keine Infos darüber, welches Studio die Produktion übernimmt. Die erste Staffel der Serie übernahm das Studio Doga Kobo (unter anderem „Oshi No Ko – Mein Star“). Ryota Ito führte dabei Regie und fungierte ebenfalls als Drehbuchautor. Charakterdesigner und Chief Animation Director war Yuhei Murota.



Aufgrund des Erfolges der Show könnt ihr davon ausgehen, dass Doga Kobo sehr wahrscheinlich auch die Produktion der zweiten Season übernimmt. Das ist derzeit allerdings reine Spekulation.



Die Infos rund um die zweite Staffel von „Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“ sind zurzeit sehr rar. Dass sich Fans aber auf eine zweite Season freuen können, steht jedoch fest. Wie es also in den Sommerferien mit Alisa Kujo und Masachika Kuze und dem Rest der Schüler weitergeht, bleibt abzuwarten.