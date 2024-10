„Spice and Wolf“ Staffel 2: Wann kommt Season 2?

Viele kennen „Spice and Wolf“ bereits aus vergangenen Tagen, aber das Remake „Spice and Wolf: Merchant Meets The Wise Wolf“ aus dem Jahre 2024 hat nicht nur alte Fans, sondern auch neue Zuschauer begeistern können. Darum ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Fans fragen, ob es eine zweite Staffel geben wir. Im Folgenden beantworten wir es euch.

„Spice and Wolf“ Staffel 2 ist offiziell bestätigt

Nach dem Staffelfinale des Remakes von „Spice and Wolf“ folgte direkt die Ankündigung, dass eine zweite Season kommen soll. Ein konkreter Starttermin steht derzeit jedoch noch nicht fest. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Die erste Staffel vom Remake, die aus 25 Episoden besteht, könnt ihr euch auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll ansehen. Zur Ankündigung der zweiten Season gibt es zudem ein neues Visual, das Lust auf mehr machen soll:

Das neue Visual zur zweiten Staffel von „Spice and Wolf“. (© Passione)

Weitere Details derzeit noch unklar

Es steht also fest, dass die Reise von Holo und Lawrence weitergeht. Weitere Details, wie beispielsweise das Produktionsstudio oder andere Mitwirkende, sind zurzeit noch nicht bekannt. Wenn es hier neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Die erste Staffel vom Remake „Spice and Wolf“ übernahm das Studio Passione. Hijiri Sanpei übernahm hierbei Regie. Ob das Studio auch die zweite Season produzieren wird, steht noch nicht fest. Die erste Anime-Adaption von „Spice and Wolf“ umfasst übrigens zwei Staffeln. Ob es sich beim Remake ebenfalls auf zwei Seasons belaufen wird, bleibt abzuwarten.



„Spice and Wolf“ feierte 2006 als Light Novel den Start der Geschichte, hierbei fungierte Isuna Hasekura als Autor und Jyuu Ayakura als Illustrator. Die gleichnamige Manga-Adaption von Keito Koume ist mit 16 Bänden vollständig abgeschlossen. Es gibt also genügend Material, worauf sich das Remake in der zweiten Staffel berufen kann.

