„Die Tagebücher der Apothekerin“ Staffel 2: Wer streamt es?

Das Warten hat sich gelohnt: Die zweite Staffel von „The Apothecary Diaries“ schlägt ein wie der Blitz und verzaubert Anime-Fans weit und breit mit den Intrigen und Mystery rundum Maomao und Jinshi. Lasst euch nicht die Fortsetzung des Erfolgsanimes entgehen und erfahrt hier, wo ihr „Die Tagebücher der Apothekerin“ streamen könnt und wie viele Folgen euch ertwarten.

Das Mystery-Drama „Apothecary Diaries“ katapultierte sich noch während der Sendezeit direkt an die Spitze der Rankings und überzeugte hunderttausende Animefans genug, um eine unfassbare Wertung von 8,88 zu bekommen. Auch die zweite Staffel des medizinischen Animes steht dem in nichts nach: Die ersten 11 Episoden überzeugen und die Fortsetzung darf sich auf MAL eines nicht minder beachtlichen Scores von 8,8 erfreuen.

FAQ zur Staffel 2 von „Die Tagebücher der Apothekerin“ Wann erscheint Staffel 2 von „Apothecary Diaries“? Staffel 2 erscheint am 10. Januar 2025. Wie viele Episoden wird Staffel 2 beinhalten? Ihr könnt euch auf 24 Episoden freuen. Wann erscheinen neue Episoden von „Kusuriya no Hitorigoto“? Neue Episoden erscheinen immer freitags in OmU um 18:15 bei Crunchyroll.

Release-Datum, Episodenanzahl

Lange mussten Fans von Maomao und Jinshi nicht auf Staffel 2 warten: Nur neun Monate nach dem Ende von Staffel 1 von „Die Tagebücher der Apothekerin“ ging es am 10. Januar 2025 weiter mit den Shenanigans des ungleichen Paares. Die zweite Staffel des erfolgreichen Dramas aus dem Hause OLM knüpft nahtlos an den Vorgänger an und verspricht euch mit 24 Episoden jede Menge Action und vielleicht sogar endlich Antworten auf die eine oder andere Frage.

Wer streamt „Die Tagebücher der Apothekerin“?

Wie die meisten neuen Animes könnt ihr auch die spannenden Unterfangen von Maomao bei dem Streaming-Anbieter Crunchyroll schauen. Dafür braucht ihr jedoch ein Premium-Abo, was ihr ab 6,99€ pro Monat bekommt. Vorher könnt ihr aber den 7-tägigen Probezeitraum in Anspruch nehmen. Eine neue Folge von „Die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2“ erscheint jeden Freitag.

Glücklicherweise könnt ihr aber bei allen großen Anbietern wie Netflix, Amazon Prime und Co. viele legendäre Animes völlig legal schauen. Bei welchen Anbietern ihr Animes sogar kostenlos sehen könnt, erfahrt ihr in dem unten verlinkten Guide. Seid aber gewarnt, dass es bei dem Thema Anime-Streaming oft um illegale Streams geht, nehmt euch also in Acht.

Worum geht es in „Die Tagebücher der Apothekerin“?

Mao Mao hat kein einfaches Leben. Sie wächst in einem Freudenhaus auf und muss von klein auf viel leisten, um in dieser skrupellosen Welt nicht unterzugehen. Als ob das nicht schon genug wäre, wird die 17-jährige Apothekerin in Ausbildung von Banditen entführt und an den kaiserlichen Hof, angelehnt an das antike China, verkauft. Zunächst arbeitet sie als einfache Magd und legt viel Wert darauf, unter dem Radar zu bleiben.

Doch als sie aus den Schatten hilft, das Mysterium rund um die erkrankten Kinder des Kaisers aufzuklären, erkennt ein Eunuch namens Jinshi, dass Mao Mao viel mehr auf dem Kasten hat, als sie preisgibt. Er stellt sie unter seine Dienste und zusammen klären sie im Verlauf der 24 Folgen viele rätselhafte Ereignisse am kaiserlichen Hof auf, bei denen Mao Mao immer wieder ihre ausgezeichnete Fähigkeiten als Apothekerin und Kräuterkundige zeigt.

Am Ende der ersten Staffel bleiben jedoch einige Fragen unbeantwortet, so wie zum Beispiel die nach der wahren Herkunft von Jinshi und seiner Verbindung zum Kaiser. Hoffentlich erfahren wir in Staffel 2 von „Die Tagebücher der Apothekerin“ mehr und sehen auch, wie sich die Beziehung zwischen Mao Mao und Jinshi weiterentwickelt.

