Anime kostenlos gucken: Die 15 besten Animes gratis streamen

Bei vielen Streamingdiensten könnt ihr Animes auch kostenlos gucken. Wir haben euch die besten Serien und Filme herausgesucht, die ihr legal und gratis online sehen könnt.

Wer mit Werbung leben kann, findet auch viele legale, kostenlose Angebote für Animes im Netz. Bei vielen Diensten wie beispielsweise Freevee benötigt ihr lediglich einen kostenfreien Account. Bei anderen Diensten wie Crunchyroll wird meist nur der japansiche Originalton mit deutschen Untertiteln gratis angeboten. Ob ihr einen Anime in Deutsch oder als OmU kostenlos sehen könnt, haben wir immer direkt neben den Titel festgehalten.

Anzeige

Action & Abenteuer

Wenn ihr auf Action, Abenteuer, rätselhafte Begebenheiten, Explosionen, Science-Fiction und vielleicht auch eine Prise Humor steht, solltet ihr euch die folgenden kostenlosen Animes einmal genauer anschauen:

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (Deutsch & OmU)



Anzeige

Chainsaw Man (OmU)

Anzeige

Chainsaw Man Trailer

Last Exile (Deutsch)

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These (Deutsch & OmU)

Legend of Galactic Heroes: Die Neue These - Official Preview (Crunchyroll)

Die Abenteuer des Sherlock Holmes (Deutsch)

Mob Psycho 100 (OmU)

Mob Psycho 100 - Trailer Deutsch (Crunchyroll)

Falls ihr noch mehr Empfehlungen für Top-Animes braucht, findet ihr hier unsere Liste der besten Anime-Serien bei Amazon Prime Video:

Fantasy & Drama

Falls ihr besonders viel mit Fantasywelten, Zauber, ausdrucksstarken Bildern und einer Portion Drama anfangen könnt, solltet ihr euch die folgenden Anime-Serien und -Filme nicht entgehen lassen:

KonoSuba: God’s blessing on this wonderful world! (Deutsch)

KonoSuba: God's blessing on this wonderful world! Staffel 3 | Offizieller Trailer (Crunchyroll)

Der Begründer des Diabolismus (OmU)

Made in Abyss (Deutsch & OmU)

Made in Abyss Staffel 2 - Trailer OmU

Millennium Actress (Deutsch)

Millennium Actress - Trailer

The Slayers (Deutsch & OmU)

Welche Streamingdienste es speziell für Animes in Deutschland gibt und alle weiteren Details dazu, lest ihr in folgendem Artikel:

Romantik & Komödie

Wer von euch gerne das romantische Knistern in der Luft vernimmt und vor allem etwas mit dem dramatischen und witzigen Hin und Her der Liebenden anfangen kann, sollte folgende Gratis-Animes nicht verpassen:

My Teen Romantic Comedy SNAFU (Deutsch & OmU)

My Teen Romantic Comedy SNAFU - Trailer (AniMoon Publishing)

Golden Time (Deutsch & OmU)

GOLDEN TIME Vol.1 - Teaser (AniMoon Publishing)

Kaguya-sama: Love is War (OmU)

Kaguya-sama: Love is War - Trailer (Crunchyroll)

Fruits Basket (OmU)

Fruits Basket | OFFICIAL PREVIEW (Crunchyroll)

Mega-Anime-Quiz: Könnt ihr diese 99 Serien an einem Bild erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.