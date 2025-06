„Outlander: Blood of My Blood“ – Wann startet das Spin-Off?

Die finale Staffel von „Outlander“ rückt näher – doch das Serienuniversum lebt weiter. Ein Spin-off steht schon in den Startlöchern. Wann geht es weiter?

Wann und wo läuft „Outlander: Blood of My Blood“?

Im ersten Outlander-Prequel dreht sich alles um die Eltern der Hauptcharaktere: Im Vordergrund steht die Liebesgeschichte von Jamies Eltern, Brian Fraser und Ellen MacKenzie. Auch die Liebesgeschichte von Claires Eltern, Henry Beauchamp und Julia Moriston, wird erzählt.

Ab Februar 2024 liefen die Dreharbeiten in Schottland, nun hat das Warten ein Ende: Am 8. August 2025 strahlt Starz die erste Staffel von „Blood of My Blood“ aus. Einen Tag nach dem US-Start ist die zehnteilige Staffel hierzulande über Starzplay bei Amazon Prime verfügbar.



Wo könnt ihr außerdem die erste Staffel sehen?

Voraussichtlich wird „Outlander: Blood of My Blood“ auch über Magenta TV, Apple TV und Rakuten TV verfügbar sein – genaue Details stehen jedoch noch aus.

Der Cast von „Outlander: Blood of My Blood“

Während Harriet Slater, die Ellen MacKenzie verkörpert, bereits in Filmen wie „Indina Jones und das Rad des Schicksals“ und „Belgravia“ zu sehen war, ist Jamie Roy alias Brian Fraser auch durch seine Rolle in „Honig & Liebe“ bekannt.

Schauspielerin und Model Hermione Corfield kennt ihr vielleicht aus „The Road Dance“, eine Geschichte, die ebenfalls auf einem Roman basiert. Jeremy Irvine übernimmt eine Rolle, die ihn – wie schon in „Gefährten“ – mitten in die Wirren des Ersten Weltkriegs führt.

Das ist der Cast von „Outlander: Blood of My Blood“:

Jamie Roy als Brian Fraser

Harriet Clater als Ellen MacKenzie



Jeremy Irvine als Heny Beauchamp

Hermione Corfield als Julia Moristin

Rory Alexander als Murtagh FitzGibbons Fraser

Sam Redford als Dougal MacKenzie

Seamus McLean Ross als Clum MacKenzie

Tony Curran als Lord Lovat

Conor MacNeill als Ned Gowan

Sally Messham als Mrs Fitz

Brian McCardie als Isaac Grant

Sara Vickers als Davina Porter



Ihr könnt es kaum noch abwarten? Im englischsprachigen Video unserer Kollegen von kino.de bekommt ihr einen Einblick, was euch bei „Blood of My Blood“ erwartet:



Outlander: Blood of My Blood Teaser Englisch

Worum geht es bei „Outlander: Blood of My Blood“?

Matthew B. Roberts hat als Showrunner und Produzent von „Outlander“ ein gutes Gespür dafür bewiesen, was den Fans der Serie wichtig ist. Nun hat er auch das Prequel entwickelt, in dem der Fokus auf den Liebesgeschichten von Claires und Jamies Eltern liegt. Dafür hat er sich auch wieder Autorin Diana Gabaldon als Beraterin hinzugezogen.

Dabei wird die Kennenlerngeschichte von Henry Beauchamp und Julia Moriston in der Zeit des Ersten Weltkriegs in England erzählt wird. Mit Brian Fraser und Ellen MacKenzie reisen die Zuschauer wiederum ins Schottland des frühen 18. Jahrhunderts. Auch andere beliebte Gesichter werden ihren Auftritt haben – darunter Dougal und Colum MacKenzie sowie Murtagh FitzGibbons Fraser.